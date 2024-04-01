Лев, Козоріг, Овен і Риби. саме ці знаки зодіаку розійдуться з партнерами у квітні, пише Love 24.
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Лев
Уже незабаром Леви дізнаються, що кохана людина зраджує. Змиритися з цим не зможуть. Тож попереду розлучення.
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Козоріг
Цього місяця в Козорогів будуть серйозні проблеми в особистому житті. Є ризик розлучитися.
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Овен
У квітні Овни можуть не встояти перед спокусою і зрадити. Як наслідок, втратять кохану людину.
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Риби
Життя Риб може змінитися вже незабаром. Так, у квітні вони розлучаться. Це буде нелегко, втім, справді необхідно.
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