Так, у Водолея и Стрельца возможны проблемы со здоровьем. Не игнорируйте сигналов своего организма и при необходимости обратитесь к врачу, пишет LifeStyle 24.

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Водолей

Уже на этой неделе вы можете почувствовать ухудшение самочувствия. Хронические проблемы со здоровьем напомнят о себе. Перестаньте закрывать на них глаза. Лучше обратитесь за помощью. Кстати, возьмите отпуск.

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Будьте осторожны во время ретроградного Меркурия. Самочувствие может резко ухудшиться. Возьмите паузу от всех и всего. Поверьте, сейчас это вам действительно нужно.

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