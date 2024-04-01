Рыбы, Овен и Лев. Именно эти знаки зодиака ждут кардинальные изменения во второй месяц весны, пишет LifeStyle 24.
Кстати Перед какими знаками зодиака этой весной откроются новые возможности
Рыбы
Уже в этом месяце вы можете расстаться. Поступит ужасная новость. Любимый человек уже длительное время изменяет.
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Лев
Апрель будет для вас совсем нелегким. Начнется черная полоса. Есть риск потерпеть финансовый крах и потерять едва ли не все, что заработали.
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Овен
Этот месяц будет насыщенным. Сможете значительно улучшить свое финансовое положение. В то же время вероятны серьезные изменения в личной жизни.
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