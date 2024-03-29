Чего ждать во второй месяц весны каждому из знаков зодиака. Для кого апрель будет очень прибыльным, пишет LifeStyle 24.

Кстати Могут потерять все: какие 3 знака зодиака в апреле потерпят финансовый крах

Овен

Вас ждет пересмотр зарплаты. Более того, может поступить очень интересное и выгодное предложение. Впрочем, хорошо обдумайте все.

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Телец

В этом месяце наконец сможете решить свои финансовые проблемы. Фортуна будет на вашей стороне.

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Близнецы

Вас ждут новые возможности. Впереди карьерный рост и, соответственно, повышение зарплаты.

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Рак

В апреле вы получите работу мечты. Доход значительно возрастет. Верьте в собственные силы и ставьте себе высокую планку. У вас все получится.

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Лев

Апрель будет для вас совсем непростым. Впереди серьезные финансовые трудности. Не берите на себя лишних обязательств и воздерживайтесь от рискованных инвестиций.

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Дева

С конца марта у вас начнется белая полоса. Апрель будет очень удачным и прибыльным месяцем.

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Весы

Если вы никогда не играли в лотерею, купите ее сейчас. Очень большой куш можете не сорвать, впрочем, это точно будет кругленькая сумма.

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Скорпион

Второй месяц весны будет для вас финансово успешным. Сможете значительно приумножить свой доход.

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Стрелец

В апреле вы можете потерпеть финансовый крах. Есть риск потерять абсолютно все. Тщательно переосмыслите финансовые стратегии и свои возможности. Старайтесь найти новые пути для увеличения прибыли.

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Козерог

Будьте очень внимательными и осторожными в финансовых вопросах. Есть риск внезапно потерпеть крах.

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Водолей

Решитесь сделать то, о чем уже очень давно думаете. Вот увидите, удача на вашей стороне. Звезды пророчат огромный успех, в частности, в финансовой сфере.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

Месяц может быть нелегким, впрочем, очень интересным. Удивитесь от того, что подготовила судьба. Ваше финансовое положение улучшится. Впрочем, для этого придется сменить работу.

Гороскоп для Рыб