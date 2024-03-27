Астролог Марина Скади (Соколова) писала, что лунное затмение в Весах 25 марта откроет коридор затмений и станет толчком для начала нового цикла жизни.
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В период коридора затмений крайне важно отследить происходящие события. Это поможет понять то, что высшие силы хотят вам сказать.
Кстати, у каждого представителя символов зодиака активизируется та или иная жизненная сфера. При составлении общих гороскопов используется символическая система астрологических домов.
Овен
Происходит перезагрузка по 7 дому. Он характеризует партнерство, социальные связи, сферу личных и деловых взаимоотношений.
Прояснится тема брака или развода. Также произойдут изменения в сфере социальных взаимодействий. Общественная роль Овнов возрастет.
Взаимоотношения с партнером по браку и с партнером по делу выйдут на первый план в ближайшее время.
"К характеристикам 7 дома относятся клиенты и конкуренты, а также оппоненты и открытые недоброжелатели", – пишет Скади.
Гороскоп для Овнов
Телец
У этого знака преобразования пойдут в сфере 6 дома. Речь идет вопрос здоровья, работа, быт, повседневная жизнь, будни.
Также 6 дом – это физическое служение, оказание услуг другим людям, домашние животные. Повседневная работа, подчиненное положение.
"Видимо, изменится распорядок дня в связи с событиями на работе или по здоровью. Но, в целом, заниматься этими вопросами необходимо в ближайшие месяцы после весеннего сезона затмений, если хотите улучшить качество своей жизни", – посоветовала астролог.
Гороскоп для Тельцов
Близнецы
Весенний коридор затмений будет влиять на 5 астрологический дом Близнецов. Это сила Творца и все, что связано с детьми, бизнесом, творчеством, любовью, новым проявлением себя в обществе.
Близнецам придется играть новую социальную роль. Главное – правильно ее определить и надеть эту социальную маску.
"Развлечения, хобби, спорт, лотерея, отдых, места развлечений - все в комплексе повлияет на отношения с детьми и любимым человеком", – отметила Соколова.
Гороскоп для Близнецов
Рак
4 дом - семья, род, мама, зачатие, место жительства, чувства, эмоции, память. Всем этим жизненным сферам придется уделять внимание в течение ближайших 6 месяцев до следующего сезона затмений.
Кстати, Рак всегда чувствует затмения, особенно лунные, ведь Луна является управителем этого знака.
"4 дом - это начало и конец жизни, память о человеке после его смерти, семейное окружение, атмосфера в родительском доме, а также глубокие, бессознательные впечатления до 4 лет", – отметила Скади.
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Лев
Рожденные под этим знаком слишком подвержены влиянию затмений, особенно солнечных. Ведь Солнце управляет Львом, а солнечно-лунные циклы и формируют любые затмения.
В период убывающей Луны активизируется сфера 3 дома в символической сетке домов, рожденных под знаком Льва. Речь идет о сфере коммуникации, отношений с близкими родственниками, соседями, одногруппниками и одноклассниками.
Кроме того, 3 дом связан с ближними переездами, обучением.
Именно эти сферы жизни в ближайшие полгода будут особенно актуальными для Львов.
Гороскоп для Львов
Дева
Актуальные взаимоотношения 2 дома - сфера денег и личного имущества, комфорта, самооценка, врожденные таланты и способности, иммунитет.
Астролог отмечает, что время серьезно подумать, где лучше "пустить корни". Кстати, события, которые будут происходить в ближайшее время, очень повлияют на ваш материальный уровень.
Берегите свои ресурсы, сумейте распорядиться ими правильно. Меняется ваше материальное благосостояние, способность самостоятельно зарабатывать и все, что для вас является ценным в жизни.
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Весы
В период коридора затмений у Весов включается символический 1 дом. Это говорит об индивидуальности, активности личности.
Также обостряется личные проблемы и вопросы, требующие немедленного решения. А еще это время усиления личного влияния на то, что происходит вокруг.
"После определенных событий вас начнут воспринимать другие люди. Возможно, пришло время изменить способ самовыражения в обществе, образ действий, взгляды на жизнь", – подчеркнула Скади.
Гороскоп для Весов
Скорпион
Коридор затмений активизирует темы 12 дома. Поэтому Скорпионы поднимут кармические вопросы. Также это бессознательное, тайны, страхи и комплексы, больницы, дальнее зарубежье.
В этот период активизируются скрытые враги, возникает необходимость тайных действий, сокрытие фактов. Кстати, что не хочется вспоминать, уверенно напоминает о себе.
Безусловно, это также время тревог и сомнений. В зависимости от особенностей личного гороскопа, произойдет разрешение в ту или иную сторону.
Гороскоп для Скорпионов
Стрелец
11 дом – это сфера друзей и единомышленников, долгосрочных проектов. С ним идет все, что связано с интернет-ресурсами. Это дом будущего, надежд, исполнения желаний и новых начинаний.
В ближайшее время у Стрельцов обновится круг общения, так, кто-то из друзей покажет свою настоящую личность.
"Может произойти какое-то "чудо", необычное и оригинальное проявление, из негативного – привести к неожиданным неприятным событиям", – отметила Скади.
Гороскоп для Стрельцов
Козерог
Этому знаку стоит приготовиться к изменениям в карьере. Жизненные цели будут меняться, ведь коридор затмений влияет на 10 символический дом.
Вследствие событий, которые состоятся в конце марта – начале апреля, может измениться социальный статус. В частности, кого-то – развод или брак, выход на пенсию и т.д., в других – повышение в должности или получение долгожданных документов за рубежом.
"10 дом – это вопрос статуса, карьерный рост, репутация, амбиции, положение в обществе", – отметила Скади.
Гороскоп для Козерогов
Водолей
9 дом - расширение горизонтов во всех значениях этого слова. Этот период Луны актуальными делает вопросы зарубежья, высшего образования, дальних путешествий или даже эмиграции.
Также по 9 дому идут вопросы, связанные с традициями и культурами разных стран, философией. Кроме того, он является очень важным, потому что от личных убеждений и моральных ценностей будут зависеть достижения.
"Водолеям открываются новые перспективы, главное – их рассмотреть и не упустить", – отметила Скади.
Гороскоп для Водолеев
Рыбы
У Рыб активизируется самая сложная сфера жизни – 8 дом. Он отвечает за вопросы жизни и смерти, большие деньги, ресурсы других людей, наследство, сексуальную сферу, а также криминал, опасности, оперативные вмешательства, экстремальные ситуации. Кроме того, глубокие, эзотерические исследования, магическая сторона жизни, а также завещания, наследство.
"Многие представители знака Рыб начнут жизнь с чистого листа из-за непредсказуемых, порой опасных обстоятельств", – отметила Скади.
Гороскоп для Рыб