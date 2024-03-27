Астролог Марина Скади (Соколова) писала, что лунное затмение в Весах 25 марта откроет коридор затмений и станет толчком для начала нового цикла жизни.

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В период коридора затмений крайне важно отследить происходящие события. Это поможет понять то, что высшие силы хотят вам сказать.

Кстати, у каждого представителя символов зодиака активизируется та или иная жизненная сфера. При составлении общих гороскопов используется символическая система астрологических домов.

Овен

Происходит перезагрузка по 7 дому. Он характеризует партнерство, социальные связи, сферу личных и деловых взаимоотношений.

Прояснится тема брака или развода. Также произойдут изменения в сфере социальных взаимодействий. Общественная роль Овнов возрастет.

Взаимоотношения с партнером по браку и с партнером по делу выйдут на первый план в ближайшее время.

"К характеристикам 7 дома относятся клиенты и конкуренты, а также оппоненты и открытые недоброжелатели", – пишет Скади.

Гороскоп для Овнов

Телец

У этого знака преобразования пойдут в сфере 6 дома. Речь идет вопрос здоровья, работа, быт, повседневная жизнь, будни.

Также 6 дом – это физическое служение, оказание услуг другим людям, домашние животные. Повседневная работа, подчиненное положение.

"Видимо, изменится распорядок дня в связи с событиями на работе или по здоровью. Но, в целом, заниматься этими вопросами необходимо в ближайшие месяцы после весеннего сезона затмений, если хотите улучшить качество своей жизни", – посоветовала астролог.

Гороскоп для Тельцов

Близнецы

Весенний коридор затмений будет влиять на 5 астрологический дом Близнецов. Это сила Творца и все, что связано с детьми, бизнесом, творчеством, любовью, новым проявлением себя в обществе.

Близнецам придется играть новую социальную роль. Главное – правильно ее определить и надеть эту социальную маску.

"Развлечения, хобби, спорт, лотерея, отдых, места развлечений - все в комплексе повлияет на отношения с детьми и любимым человеком", – отметила Соколова.

Гороскоп для Близнецов

Рак

4 дом - семья, род, мама, зачатие, место жительства, чувства, эмоции, память. Всем этим жизненным сферам придется уделять внимание в течение ближайших 6 месяцев до следующего сезона затмений.

Кстати, Рак всегда чувствует затмения, особенно лунные, ведь Луна является управителем этого знака.

"4 дом - это начало и конец жизни, память о человеке после его смерти, семейное окружение, атмосфера в родительском доме, а также глубокие, бессознательные впечатления до 4 лет", – отметила Скади.

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Лев

Рожденные под этим знаком слишком подвержены влиянию затмений, особенно солнечных. Ведь Солнце управляет Львом, а солнечно-лунные циклы и формируют любые затмения.

В период убывающей Луны активизируется сфера 3 дома в символической сетке домов, рожденных под знаком Льва. Речь идет о сфере коммуникации, отношений с близкими родственниками, соседями, одногруппниками и одноклассниками.

Кроме того, 3 дом связан с ближними переездами, обучением.

Именно эти сферы жизни в ближайшие полгода будут особенно актуальными для Львов.

Гороскоп для Львов

Дева

Актуальные взаимоотношения 2 дома - сфера денег и личного имущества, комфорта, самооценка, врожденные таланты и способности, иммунитет.

Астролог отмечает, что время серьезно подумать, где лучше "пустить корни". Кстати, события, которые будут происходить в ближайшее время, очень повлияют на ваш материальный уровень.

Берегите свои ресурсы, сумейте распорядиться ими правильно. Меняется ваше материальное благосостояние, способность самостоятельно зарабатывать и все, что для вас является ценным в жизни.

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Весы

В период коридора затмений у Весов включается символический 1 дом. Это говорит об индивидуальности, активности личности.

Также обостряется личные проблемы и вопросы, требующие немедленного решения. А еще это время усиления личного влияния на то, что происходит вокруг.

"После определенных событий вас начнут воспринимать другие люди. Возможно, пришло время изменить способ самовыражения в обществе, образ действий, взгляды на жизнь", – подчеркнула Скади.

Гороскоп для Весов

Скорпион

Коридор затмений активизирует темы 12 дома. Поэтому Скорпионы поднимут кармические вопросы. Также это бессознательное, тайны, страхи и комплексы, больницы, дальнее зарубежье.

В этот период активизируются скрытые враги, возникает необходимость тайных действий, сокрытие фактов. Кстати, что не хочется вспоминать, уверенно напоминает о себе.

Безусловно, это также время тревог и сомнений. В зависимости от особенностей личного гороскопа, произойдет разрешение в ту или иную сторону.

Гороскоп для Скорпионов

Стрелец

11 дом – это сфера друзей и единомышленников, долгосрочных проектов. С ним идет все, что связано с интернет-ресурсами. Это дом будущего, надежд, исполнения желаний и новых начинаний.

В ближайшее время у Стрельцов обновится круг общения, так, кто-то из друзей покажет свою настоящую личность.

"Может произойти какое-то "чудо", необычное и оригинальное проявление, из негативного – привести к неожиданным неприятным событиям", – отметила Скади.

Гороскоп для Стрельцов

Козерог

Этому знаку стоит приготовиться к изменениям в карьере. Жизненные цели будут меняться, ведь коридор затмений влияет на 10 символический дом.

Вследствие событий, которые состоятся в конце марта – начале апреля, может измениться социальный статус. В частности, кого-то – развод или брак, выход на пенсию и т.д., в других – повышение в должности или получение долгожданных документов за рубежом.

"10 дом – это вопрос статуса, карьерный рост, репутация, амбиции, положение в обществе", – отметила Скади.

Гороскоп для Козерогов

Водолей

9 дом - расширение горизонтов во всех значениях этого слова. Этот период Луны актуальными делает вопросы зарубежья, высшего образования, дальних путешествий или даже эмиграции.

Также по 9 дому идут вопросы, связанные с традициями и культурами разных стран, философией. Кроме того, он является очень важным, потому что от личных убеждений и моральных ценностей будут зависеть достижения.

"Водолеям открываются новые перспективы, главное – их рассмотреть и не упустить", – отметила Скади.

Гороскоп для Водолеев

Рыбы

У Рыб активизируется самая сложная сфера жизни – 8 дом. Он отвечает за вопросы жизни и смерти, большие деньги, ресурсы других людей, наследство, сексуальную сферу, а также криминал, опасности, оперативные вмешательства, экстремальные ситуации. Кроме того, глубокие, эзотерические исследования, магическая сторона жизни, а также завещания, наследство.

"Многие представители знака Рыб начнут жизнь с чистого листа из-за непредсказуемых, порой опасных обстоятельств", – отметила Скади.

Гороскоп для Рыб