Астрологиня Марина Скаді (Соколова) писала, що місячне затемнення в Терезах 25 березня відкриє коридор затемнень і стане поштовхом для початку нового циклу життя.

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У період коридору затемнень вкрай важливо відстежити події, що відбуваються. Це допоможе зрозуміти те, що вищі сили хочуть вам сказати.

До речі, у кожного представника символів зодіаку активізується та чи та життєва сфера. Під час упорядкування загальних гороскопів використовується символічна система астрологічних домів.

Овен

Відбувається перезавантаження за 7 домом. Він характеризує партнерство, соціальні зв'язки, сферу особистих і ділових взаємин.

Пояснішає тема шлюбу чи розлучення. Також відбудуться зміни у сфері соціальних взаємодій. Суспільна роль Овнів зросте.

Взаємини зі партнером у шлюбі та з партнером у справі вийдуть на перший план найближчим часом.

"До характеристик 7 дому належать клієнти та конкуренти, а також опоненти та відкриті недоброзичливці", — пише Скаді.

Гороскоп для Овнів

Телець

У цього знаку перетворення підуть у сфері 6 дому. Йдеться питання здоров'я, робота, побут, повсякденне життя, будні.

Також 6 дім – це фізичне служіння, надання послуг іншим людям, домашні тварини. Повсякденна робота, підпорядковане становище.

"Мабуть, зміниться розпорядок дня у зв'язку з подіями на роботі або щодо здоров'я. Але, загалом, займатися цими питаннями необхідно найближчими місяцями після весняного сезону затемнень, якщо хочете покращити якість свого життя", — порадила астрологиня.

Гороскоп для Тельців

Близнюки

Весняний коридор затемнень впливатиме на 5 астрологічний дім Близнюків. Це сила Творця й усе, що пов'язане з дітьми, бізнесом, творчістю, любов'ю, новим проявом себе у суспільстві.

Близнюкам доведеться грати нову соціальну роль. Головне — правильно її визначити та одягти цю соціальну маску.

"Розваги, хобі, спорт, лотерея, відпочинок, місця розваг — все в комплексі вплине на стосунки з дітьми та коханою людиною", — зазначила Соколова.

Гороскоп для Близнюків

Рак

4 дім — сім'я, рід, мама, зачаття, місце проживання, почуття, емоції, пам'ять. Всім цим життєвим сферам доведеться приділяти увагу упродовж найближчих 6 місяців до наступного сезону затемнень.

До речі, Рак завжди відчуває затемнення, особливо місячні, адже Місяць є управителем цього знака.

"4 дім — це початок і кінець життя, пам'ять про людину після її смерті, сімейне оточення, атмосфера в батьківському будинку, а також глибокі, несвідомі враження до 4 років", — зазначила Скаді.

Гороскоп для Раків

Лев

Народжені під цим знаком надто схильні до впливу затемнень, особливо сонячних. Адже Сонце управляє Левом, а сонячно-місячні цикли та формують будь-які затемнення.

У період спадного Місяця активізується сфера 3 дому в символічній сітці домів, народжених під знаком Лева. Йдеться про сферу комунікації, стосунків з близькими родичами, сусідами, одногрупниками та однокласниками.

Окрім того, 3 дім пов'язаний із ближніми переїздами, навчанням.

Саме ці сфери життя в найближчі пів року будуть особливо актуальними для Левів.

Гороскоп для Левів

Діва

Актуальні взаємини 2 дому — сфера грошей та особистого майна, комфорту, самооцінка, вроджені таланти та здібності, імунітет.

Астрологиня зазначає, що час серйозно подумати, де краще "пустити коріння". До речі, події, які відбуватимуться найближчим часом, дуже вплинуть на ваш матеріальний рівень.

Бережіть свої ресурси, зумійте розпорядитися ними правильно. Змінюється ваш матеріальний добробут, здатність самостійно заробляти та все, що для вас є цінним у житті.

Гороскоп для Дів

Терези

У період коридору затемнень у Терезів включається символічний 1 дім. Це говорить про індивідуальність, активність особистості.

Також загострюється особисті проблеми й питання, що вимагають негайного вирішення. А ще це час посилення особистого впливу на те, що відбувається навколо.

"Після певних подій вас почнуть сприймати інші люди. Можливо, настав час змінити спосіб самовираження у суспільстві, образ дій, погляди на життя", — підкреслила Скаді.

Гороскоп для Терезів

Скорпіон

Коридор затемнень активізує теми 12 дому. Тож Скорпіони порушать кармічні питання. Також це несвідоме, таємниці, страхи й комплекси, лікарні, далеке зарубіжжя.

У цей період активізуються приховані вороги, виникає необхідність таємних дій, приховування фактів. До речі, що не хочеться згадувати, впевнено нагадує про себе.

Безумовно, це також час тривог та сумнівів. Залежно від особливостей особистого гороскопу, відбудеться дозвіл у той чи інший бік.

Гороскоп для Скорпіонів

Стрілець

11 дім – це сфера друзів та однодумців, довгострокових проєктів. З ним іде все, що пов'язане з інтернет-ресурсами. Це дім майбутнього, надій, виконання бажань і нових починань.

Найближчим часом у Стрільців оновиться коло спілкування, так, хтось із друзів покаже свою справжню особистість.

"Може статися якесь "диво", незвичайний та оригінальний прояв, із негативного – призвести до несподіваних неприємних подій", — зазначила Скаді.

Гороскоп для Стрільців

Козоріг

Цьому знаку варто приготуватися до змін у кар'єрі. Життєві цілі змінюватимуться, адже коридор затемнень впливає на 10 символічний дім.

Внаслідок подій, які відбудуться наприкінці березня – на початку квітня, може змінитися соціальний статус. Зокрема, когось – розлучення чи шлюб, вихід на пенсію тощо, в інших – підвищення на посаді чи отримання довгоочікуваних документів за кордоном.

"10 дім – це питання статусу, кар'єрне зростання, репутація, амбіції, становище у суспільстві", — зазначила Скаді.

Гороскоп для Козорогів

Водолій

9 дім — розширення горизонтів у всіх значеннях цього слова. Цей період Місяця актуальними робить питання зарубіжжя, вищої освіти, далеких подорожей чи навіть еміграції.

Також по 9 дому йдуть питання, пов'язані з традиціями та культурами різних країн, філософією. Окрім того, він є дуже важливим, бо від особистих переконань та моральних цінностей залежатимуть досягнення.

"Водоліям відкриваються нові перспективи, головне – їх розглянути і не проґавити", — наголосила Скаді.

Гороскоп для Водоліїв

Риби

У Риб активізується найскладніша сфера життя – 8 дім. Він відповідає за питання життя та смерті, великі гроші, ресурси інших людей, спадщину, сексуальну сферу, а також кримінал, небезпеки, оперативні втручання, екстремальні ситуації. Окрім того, глибокі, езотеричні дослідження, магічний бік життя, а також заповіти, спадок.

"Багато представників знака Риб почнуть життя з чистого аркуша через непередбачувані, часом небезпечні обставини", — зазначила Скаді.

Гороскоп для Риб