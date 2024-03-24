Так, коли чекати посилення магнітних бур у другий місяць весни, які дні будуть несприятливими у квітні, передає LifeStyle 24.

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Коли будуть сильні магнітні бурі у квітні

За орієнтовними прогнозами, у перші два дні квітня переважатиме низька метеоактивність. Зокрема, K-INDEX буде 2. Втім, далі може зрости до 3 та буде до 5 березні. Опісля метеоактивність буде низькою до 8 квітня. А тоді знов K-INDEX 3.

Прогноз магнітних бур у квітні / Скриншот LifeStyle 24

Упродовж 12 – 15 квітня сильні магнітні бурі не очікуються. Однак, далі ситуація значно зміниться. Так, 16 – 17 березня K-INDEX 5. Опісля знову зниження до 2.

Календар магнітних бур у квітні / Скриншот LifeStyle 24

Коротка довідка. Сонячні спалахи (сонячна буря, геомагнітні бурі) — внутрішні реакції Сонця. Зокрема, викиди сонячної маси, спалахи на поверхні та інші дії, в результаті яких енергія розсіюється від Сонця в усіх напрямках, включаючи Землю, стикаючись з його магнітосферою, провокує геомагнітну активність.