Так, когда ждать усиления магнитных бурь во второй месяц весны, какие дни будут неблагоприятными в апреле, передает LifeStyle 24.
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Когда будут сильные магнитные бури в апреле
По ориентировочным прогнозам, в первые два дня апреля будет преобладать низкая метеоактивность. В частности, K-INDEX будет 2. Впрочем, дальше может вырасти до 3 и будет до 5 марта. После метеоактивность будет низкой до 8 апреля. А тогда снова K-INDEX 3.
Прогноз магнитных бурь в апреле / Скриншот LifeStyle 24
В течение 12 – 15 апреля сильные магнитные бури не ожидаются. Однако, далее ситуация значительно изменится. Так, 16 – 17 марта K-INDEX 5. После снова снижение до 2.
Календарь магнитных бурь в апреле / Скриншот LifeStyle 24