Спершу Гейлі Бібер повернула у моду неонові нігті, що світяться, а тепер зробила трендом жовту підводку. Розповідаємо про це детальніше.

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Жовта підводка – тренд сезону

Гейлі Бібер продемонструвала тонку жовту лінію на повіках. Стрілка не йде до самого кінця лінії повік, а тільки делікатно підкреслює колір очей та додає свіжості до макіяжу. Цей образ грайливий і безтурботний. До того ж його вкрай легко повторити – тільки зробити одну лінію олівцем або лайнером.



Жовтий лайнер – новий тренд / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

Якщо ви втомилися від строгих чорних стрілок та з нетерпінням чекаєте літа – цей тренд точно для вас. Залежно від настрою, жовту лінію можна зробити більш товстою чи продовжити її та намалювати стрілку.

До слова, цей колір популяризувала ще й Вікторія Бекхем. Вона випустила тіні у кольорі соняшника. Їх легко можна нанести на всю повіку й розтушувати чи зробити елегантну стрілку.

Якщо вам все-таки незвично без чорної стрілки у мейкапі, зверніться за натхненням до Зендеї. Варіант димчатого макіяжу очей з жовтим кольором по центрі – чудове доповнення будь-якого образу.