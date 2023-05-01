Одна з найпопулярніших та найбільш відомих зачісок за всі часи – стрижка Рейчел з "Друзів". Вона стає натхненням для інших стилів стрижок і зачісок.

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Трендова стрижка curve

Нова трендова стрижка curve схожа до стрижки Рейчел. Але відрізняється тим, що трохи довша, має м'якші лінії та зручніша в укладанні.

Основні риси цієї стрижки – це округла форма, що нагадує c-shape cut. Вона вільніше обрамлює обличчя, але вигинається всередину, підкреслює форму обличчя: особливо лінію вилиць і щелепи.

Ця стрижка середньої довжини, вона допомагає створити ніжний образ та пасує майже усім формам обличчя й текстурам волосся. З нею експериментувало безліч знаменитостей: Гейлі Бібер, Джорджія Мей Джаґґер.

Щоб укласти цю зачіску, не потрібно багато зусиль. Після миття висушіть волосся та витягніть пасма з допомогою круглої щітки у стилі 90-х. Кінчики можуть дивитися в різні боки, що додасть антуражу.

Ідеї для натхнення



Новий тренд у стрижках / Фото з інстаграму



Новий тренд у стрижках / Фото з інстаграму



Новий тренд у стрижках / Фото з інстаграму



Новий тренд у стрижках / Фото з інстаграму



Новий тренд у стрижках / Фото з інстаграму