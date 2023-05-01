Одна из самых популярных и известных причесок за все времена – стрижка Рейчел из "Друзей". Она становится вдохновением для других стилей стрижек и причесок.

Смотрите также Леся Никитюк назвала неожиданные секреты сияющей кожи: как звезда ухаживает за лицом

Трендовая стрижка curve

Новая трендовая стрижка curve похожа на стрижку Рэйчел. Но отличается тем, что немного длиннее, имеет более мягкие линии и более удобна в укладке.

Основные черты этой стрижки – это округлая форма, напоминающая c-shape cut. Она свободнее обрамляет лицо, но выгибается внутрь, подчеркивает форму лица: особенно линию скул и челюсти.

Эта стрижка средней длины, она помогает создать нежный образ и подходит почти всем формам лица и текстурам волос. С ней экспериментировало множество знаменитостей: Гейли Бибер, Джорджия Мэй Джаггер.

Чтобы уложить эту прическу, не нужно много усилий. После мытья высушите волосы и вытяните пряди с помощью круглой щетки в стиле 90-х. Кончики могут смотреть в разные стороны, что придаст антураж.

Идеи для вдохновения



Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма



Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма



Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма



Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма



Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма