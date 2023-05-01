Одна из самых популярных и известных причесок за все времена – стрижка Рейчел из "Друзей". Она становится вдохновением для других стилей стрижек и причесок.
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Трендовая стрижка curve
Новая трендовая стрижка curve похожа на стрижку Рэйчел. Но отличается тем, что немного длиннее, имеет более мягкие линии и более удобна в укладке.
Основные черты этой стрижки – это округлая форма, напоминающая c-shape cut. Она свободнее обрамляет лицо, но выгибается внутрь, подчеркивает форму лица: особенно линию скул и челюсти.
Эта стрижка средней длины, она помогает создать нежный образ и подходит почти всем формам лица и текстурам волос. С ней экспериментировало множество знаменитостей: Гейли Бибер, Джорджия Мэй Джаггер.
Чтобы уложить эту прическу, не нужно много усилий. После мытья высушите волосы и вытяните пряди с помощью круглой щетки в стиле 90-х. Кончики могут смотреть в разные стороны, что придаст антураж.
Идеи для вдохновения
Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма
Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма
Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма
Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма
Новый тренд в стрижках / Фото из инстаграма