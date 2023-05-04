Сначала Гейли Бибер вернула в моду светящиеся неоновые ногти, а теперь сделала трендом желтую подводку. Рассказываем об этом подробнее.

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Желтая подводка – тренд сезона

Гейли Бибер продемонстрировала тонкую желтую линию на веках. Стрелка не идет до конца линии век, а только деликатно подчеркивает цвет глаз и добавляет свежести к макияжу. Этот образ игривый и беззаботный. К тому же его очень легко повторить – только сделать одну линию карандашом или лайнером.



Желтый лайнер – новый тренд / Фото с инстаграма Гейли Бибер

Если вы устали от строгих черных стрелок и с нетерпением ждете лета – этот тренд точно для вас. В зависимости от настроения желтую линию можно сделать более толстой или продолжить ее и нарисовать стрелку.

К слову, этот цвет популяризировала еще и Виктория Бекхэм. Она выпустила тени в цвете подсолнечника. Их легко можно нанести на все веки и растушевать или сделать элегантную стрелку.

Если вам все же необычно без черной стрелки в мейкапе, обратитесь за вдохновением к Зендае. Вариант дымчатого макияжа глаз с желтым цветом по центру – отличное дополнение любого образа.