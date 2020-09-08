43-річна колумбійська виконавиця любить активний відпочинок та сонячні ванни. Цього разу вона не лише похизувалась стрункими формами тіла, а й купальником, який вона створила разом зі своїм другом.

Ще 30 серпня Шакіра публікувала в інстаграмі радісне фото, на якому позує на морському узбережжі Мальдівських островів. Схоже, її відпустка ще не завершилась, або ж вона згадує про неї завдяки світлинам, тому нове фото вразило фанатів не менше, ніж перше.

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Під новим знімком співачка зізналась, що купальник бузкового кольору, який приміряла для фото, вона придумала сама, а от втілити його у життя їй допоміг найкращий друг Бего. Вона додала, що зажди хоче для кожного літа придумати інший оригінальний купальник.

Але не лише він сподобався фанатам зірки. 43-річна жінка засвідчила, що навіть з двома дітьми та постійними гастролями вона може підтримувати ідеальну форму тіла. Струнка талія, підтягнуті ноги та пружні сідниці – цьому доказ.