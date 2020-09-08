43-летняя колумбийская исполнительница любит активный отдых и солнечные ванны. На этот раз она не только похвасталась стройными формами тела, но и купальником, который она создала вместе со своим другом.

Еще 30 августа Шакира публиковала в инстаграме счастливое фото, на котором она позирует на морском побережье Мальдивских островов. Похоже, ее отпуск еще не завершился, или же она вспоминает о нем благодаря фотографиям, поэтому новое фото поразило фанатов не меньше, чем первое.

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Под новым снимком певица призналась, что купальник сиреневого цвета, который примеряла для фото, она придумала сама, а вот воплотить его в жизнь ей помог лучший друг Бего. Она добавила, что хочет каждым летом придумать новый оригинальный купальник.

Но не только он понравился фанатам звезды. 43-летняя женщина показала, что даже с двумя детьми и постоянными гастролями она может поддерживать идеальную форму тела. Стройная талия, подтянутые ноги и упругие ягодицы – этому доказательство.