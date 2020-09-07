Французская модель Тина Кунаки часто поражает поклонников безупречными пикантными снимками. На этот раз она поделилась эротическим фото на песке, где засветила свою грудь.

23-летняя французская модель Тина Кунаки часто радует своих поклонников эротическими фото. И это недаром, ведь у звезды действительно безупречная фигура. Новой фотографией на пляже модель поделилась на своей инстаграм-странице и взбудоражила воображение фанов.

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Жена Вессана Касселя недавно отдыхала в Греции на острове Миконос вместе с подругой и младшим братом. Тина поделилась еще одним снимком с песчаного пляжа.

Модель позировала, лежа топлесс на песке. Капли воды на теле изрядно добавляли пикантности фото. Звезда засветила часть груди, чем взбудоражила сеть.

Мокрые волосы Тина собрала в аккуратный пучок. Очевидно, что модель позировала совсем без косметики, поэтому можно залюбоваться ее натуральной красотой. Фото получилось очень эротичным и собрало множество симпатий и положительных отзывов от поклонников.



Сексуальная Тина Кунаки на пляже/ Instagram / @tinakunakey