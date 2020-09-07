Французька модель Тіна Кунакі часто вражає шанувальників бездоганними пікантними знімками. Цього разу вона поділилась еротичним фото на піску, де засвітила свої груди.

23-річна французька модель Тіна Кунакі часто тішить своїх шанувальників еротичними фото. І це недарма, адже у зірки справді бездоганна фігура. Новою світлиною на пляжі модель поділилась на своїй інстаграм-сторінці та розбурхала уяву фанів.

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Дружина Вессана Касселя нещодавно відпочивала в Греції на острові Міконос разом з подругою та молодшим братом. Тіна поділилась ще одним знімком з піщаного пляжу.

Модель позувала, лежачи топлес на піску. Краплі води на тілі неабияк додавали пікантності фото. Зірка засвітила частину грудей і завела мережу.

Мокре волосся Тіна зібрала в акуратний пучок. Очевидно, що модель позувала зовсім без косметики, тому можна замилуватися її натуральною вродою. Фото вийшло дуже еротичним та зібрало безліч вподобань та позитивних відгуків від шанувальників.



Сексуальна Тіна Кунакі на пляжі / Instagram / @tinakunakey