24-річна американська модель Кендалл Дженнер влаштувала відпочинок на озері з фантастичними пейзажами. Зірка показала розкішну фігуру в провокативному бікіні та вкотре вразила прихильників ідеальними формами.

На особистій сторінці в інстаграмі успішна модель з сімейства Кардашян Кендалл Дженнер поділилась кадрами з відпочинку. Замість узбережжя океану вона обрала озеро посеред лісу.

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Зірка не лише засмагала та фотографувалась, а й встигла покататись на водному скутері та влаштувати прогулянку мальовничими місцями. Модель постала перед камерою у відвертому купальнику. На ній жовте бікіні на зав'язках з квітковим принтом.

Крихітний бюстгальтер ледь прикривав апетитні груди Кендалл Дженнер, а завдяки високим стрингам вона ефектно засвітила тонку тендітну талію. З високим пучком та без макіяжу вона виглядала приголомшливо. Такої думки дотримуються майже 8 мільйонів користувачів, які оцінили допис зірки лайками.

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