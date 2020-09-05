Сексапільна модель, зірка чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва вкотре розбурхала мережу зухвалим образом. Зірка постала перед камерою у надзвичайно спокусливому вбранні, засвітивши пишні груди.

35-річна модель спричиняє фурор в мережі кожною публікацією. Вона впевнена в собі і вміє ефектно підкреслити принади тіла. На особистій інстаграм-сторінці Даша поширила еротичні фото, які вже підкорили багатотисячну аудиторію її фоловерів.

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Знаменитість постала перед камерою у чорних трусиках, поверх яких одягнула фатінову спідницю. Пишні груди підкреслила за допомогою відвертого бюстгальтера бежевого кольору з чорними вставками. Доповнила сексуальний look білим піджаком з пікантним декольте та чорними сітчастими рукавичками.

На світлинах Астаф'єва позує із вишуканою та оригінальною укладкою. Макіяж знаменитість зробила досить насиченим: на повіки вона нанесла темні тіні, а губи нафарбувала матовою помадою коричневого кольору. Завершила звабливий аутфіт довгими золотистими сережками.

Для фотосесії Даша обрала спокусливі пози, у яких показала усі принади свого розкішного тіла.

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