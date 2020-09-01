Спокуслива модель і зірка чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва показала черговий зухвалий образ. Вона позувала у сукні з провокативним декольте, у якій вигідно засвітила свої великі груди та звабливе тіло.

35-річна співачка і модель опублікувала нові фото на особистій сторінці в інстаграмі, які за лічені години встигли наробити шуму в мережі. Даша Астаф'єва як ніхто інша знає, що анімалістичний принт додає жінці сексуальності, а її у зірки хоч відбавляй.

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Перед камерою вона постала в обтислій леопардовій сукні, яка ідеально підкреслила її фігуру – тонку тендітну талію та пишні підтягнуті сідниці. Родзинкою сміливого вбрання на тонких бретелях стало пікантне декольте зі смужками, яке апетитно виділяло груди Даші Астаф'євої.

На фото зірка позувала з вишуканою укладкою, а стильним аксесуаром стали великі сережки-кільця, виконані з перлів. Макіяж Астаф'єва зробила з акцентом на губи, нафарбувавши їх насиченою червоною помадою.

На камеру вона сексуально вигнулась, показавши з вигідного ракурсу принади свого тіла.



Даша Астаф'єва в леопардовій сукні / Instagram / @da_astafieva