Українська співачка і модель чоловічого глянцю Playboy Даша Астафєва без комплексів оголюється перед камерою. Цього разу вона здивувала новими сексуальними фото і завела мережу.

35-річна Даша Астаф'єва опублікувала нові світлини на інстаграм-сторінці. Це наступні кадри з її еротичної фотосесії у бібліотеці: там вона позувала на тлі книжкових полиць. Зірка не оголилась повністю, але крізь білизну видно всі її принади.

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Для пікантної фотосесії модель обирала різні наряди. На цих світлинах вона позує в напівпрозорому спідньому, крізь яке просвічувались її інтимні місця. Даша Астаф'єва доповнила свій образ тонким ланцюжком на руці, а на шиї красувався дорогий камінь в золотій оправі.

Волосся було вкладене хвилями у вишукану зачіску. Образ підкреслював і макіяж: чорні стрілки і бордова помада на губах.

Знаменитість позувала стоячи на високих підборах, які влучно підкреслювали її довгі ноги та струнку фігуру. На одній фотографії Даша затулила руками інтимне місце, на іншій ж, де камера була на відстані, сміливо поставила руку на бік і дивилась в сторону.

На кадрах Астаф'єва продемострувала водночас силу та жіночність. Погляд моделі був як завжди впевненим та сексуальним. Також світлини зроблені в чорно-білому фільтрі, що додає свого шарму.

"Дівчина Зігфелда за власним бажанням", – підписала фото зірка.



Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії / Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва в спокусливій фотосесії / Instagram / @da_astafieva