У мокрій майці без білизни: сексуальна Даша Астаф'єва засвітила великі груди – фото 18+
Українська модель і співачка без комплексів оголюється перед камерою та хизується апетитними формами і стрункою фігурою. Даша Астаф'єва влаштувала ефектну зйомку в мокрій майці, показавши у кадрі великі груди.
35-річна зірка та улюблениця чоловічої аудиторії потішила шанувальників відвертими фото, які опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Кожною новою фотосесією Даша Астаф'єва викликає шквал обговорення у мережі. Модель, яка неодноразово позувала оголеною, роздягатись повністю не стала, що додало перчинки кадрам.
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В об'єктиві фотографа зірка з'явилась у мокрій майці на широких бретелях, під яку не одягла білизну. Її оголені груди еротично виглядали під мокрою тканиною, яка повністю просвічувалась.
Локацією для зйомки став берег річки. З макіяжем та з сережками-кільцями Даша Астаф'єва позувала на тлі очерету. На чорно-білих світлинах знаменитість демонструвала сексуальність не лише завдяки пишним принадам, звабливим був і її погляд, перед яким не встояли понад 17 тисяч користувачів.
Ця фотографія – молитва за ваші чорні душі,
– написала Астаф'єва.
Даша Астаф'єва засвітила великі груди / Фото Instagram / @da_astafieva
Даша Астаф'єва засвітила великі груди / Фото Instagram / @da_astafieva