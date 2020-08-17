Українська модель і співачка без комплексів оголюється перед камерою та хизується апетитними формами і стрункою фігурою. Даша Астаф'єва влаштувала ефектну зйомку в мокрій майці, показавши у кадрі великі груди.

35-річна зірка та улюблениця чоловічої аудиторії потішила шанувальників відвертими фото, які опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Кожною новою фотосесією Даша Астаф'єва викликає шквал обговорення у мережі. Модель, яка неодноразово позувала оголеною, роздягатись повністю не стала, що додало перчинки кадрам.

До теми З оголеними грудьми в бібліотеці: Даша Астаф'єва вразила пікантною зйомкою – фото 18+

В об'єктиві фотографа зірка з'явилась у мокрій майці на широких бретелях, під яку не одягла білизну. Її оголені груди еротично виглядали під мокрою тканиною, яка повністю просвічувалась.

Локацією для зйомки став берег річки. З макіяжем та з сережками-кільцями Даша Астаф'єва позувала на тлі очерету. На чорно-білих світлинах знаменитість демонструвала сексуальність не лише завдяки пишним принадам, звабливим був і її погляд, перед яким не встояли понад 17 тисяч користувачів.

Ця фотографія – молитва за ваші чорні душі,

– написала Астаф'єва.



Даша Астаф'єва засвітила великі груди / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астаф'єва засвітила великі груди / Фото Instagram / @da_astafieva