Українська зірка чоловічого глянцю Playboy Даша Астаф'єва щоразу дивує публіку новими сміливими рішеннями для еротичних зйомок. Модель позувала в класичному костюмі в бібліотеці з оголеними грудьми, засвітивши свої принади на камеру.

35-річна модель і співачка Даша Астаф'єва в інстаграмі опублікувала результати спокусливої фотосесії. Локацією для роботи стала бібліотека в столиці, проте навіть це не завадило їй оголитись перед камерою. Фото розбурхали мережу, а прихильники наробили шуму в коментарях, оцінивши найпікантніший кадр понад 28 тисячами лайків.

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Даша Астаф'єва для еротичної зйомки обрала стриманий штанний костюм сірого кольору в смужку, який складався з жакета розміру оверсайз на ґудзиках та штанів з високою талією приталених зверху й широких внизу. Проте на жодному з фото модель не стала застібати піджак, показавши у кадрі чорний смугастий бюстгальтер, у якому її пишні груди виглядали надзвичайно сексуально.

На високих підборах знаменитість позувала стоячи, оголивши плече, й сидячи, широко розставивши ноги й еротично тримаючи пальці на губах.

З вишуканою укладкою й бездоганним макіяжем вона наважилась навіть частково зняти одяг, оголивши лише праву частину тіла. Вона постала не лише без стильного костюма, а й топлес, засвітивши сексуальні панчохи.