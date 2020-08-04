4 серпня Даша Астаф'єва святкує 35-ий день народження. Знаменита українка прославилась не тільки завдяки музиці і модельній кар'єрі, але й кіно. І ролі зіркової іменинниці є не менш спекотними, аніж її еротичні образи.

Даша Астаф'єва може з легкістю перетворити буденні кадри у сексуальні. Навіть приталена сукня звичайного крою виглядає на зірці дуже звабливо. Тому й ролі, які отримує Даша Астаф'єва в кіно, відзначаються особливою спекотністю. Журналісти 24 каналу вирішили довести це, показавши найпровокативніші кадри з фільмів, у яких зіграла сьогоднішня іменинниця.

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"Свінгери"

Звісно, якщо говорити про сексуальні ролі Даші Астаф'євої, одразу згадується комедія "Свінгери". У стрічці акторка зіграла вчительку англійської мови Світлану, яка крутить роман з одруженим чоловіком. Під час однієї зустрічі коханець дівчини виставляє її оголеною на балкон, щоб не попастись на зраді, а чоловік із сусідньої квартири рятує героїню від холоду. Кадри стали одними з найспекотніших, адже тут Даша Астаф'єва постала у сексуальній білизні і топлес.

Та і інші фото зі "Свінгерів" за участю актриси були не менш провокативними.

Еротичні кадри з фільму "Свінгери" / Фото F Films

Сама ж комедія розповідає про три пари, в яких згасає пристрасть. Так, Ігор та світська левиця Ілона вже давно не мають особливого порозуміння, а шлюб перебуває на грані краху. Водночас лікар Андрій настільки втомлюється на роботі, що й не дивиться на свою дружину Ірину. А вчителька Світлана зустрічає Дениса, коли втікає від свого коханця та його дружини. В один момент пари вирішують змінити партнерів, аби відновити минулу пристрасть.

Дивіться трейлер до фільму "Свінгери": відео

"Продюсер"

У фільмі "Продюсер" Даші Астаф'євій достатньо було одягнути мінісукню винного кольору, як увага всіх глядачів була прикута до її персонажа.



Даша Астаф'єва у фільмі "Продюсер" / Фото Сегодня



Даша Астаф'єва і зірки комедії "Продюсер" / Фото Сегодня



Фільм "Продюсер" 2019: офіційні кадри зі зйомок / Планета Кіно

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Стрічка розповідає про самозакоханого кінопродюсера, який витрачає шалені гроші на вечірки та розваги. Та коли йому потрібні кошти на зйомки фільму, гаманець виявляється порожнім. Всього кілька годин режисер має для того, щоб знайти кругленьку суму та доправити її на знімальний майданчик. Тому головний герой вирушає у курйозну мандрівку.

Дивіться трейлер до фільму "Продюсер": відео

"Кошмарний директор, або Школа №5"

Спекотною секретаркою Даша Астаф'єва постала у фільмі "Кошмарний директор або школа №5". Тут зірка приміряла сексуальне офісне вбрання, яке тільки підкреслило її фігуру.



Даша Астаф'єва / Фото Kinoafisha

Фільм розповідає історію однієї школи, яку очолює новий директор. Ані учні, ані педагоги не дуже готові до таких змін, тому головним героям доведеться порозумітись. Стрічка показує, як підлітки і дорослі можуть змінювати один одного. Не оминули автори проєкту і теми про перше справжнє кохання, яке в будь-якому віці однаково шалене.

Дивіться трейлер до фільму "Кошмарний директор або школа №5": відео