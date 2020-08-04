4 августа Даша Астафьева празднует 35-й день рождения. Знаменитая украинка прославилась не только благодаря музыке и модельной карьере, но и кино. И роли звездной именинницы не менее горячие, чем ее эротические образы.

Даша Астафьева может с легкостью превратить обычные кадры в сексуальные. Даже приталенное платье обычного покроя выглядит на звезде очень соблазнительно. Поэтому и роли, которые получает Даша Астафьева в кино, отличаются особой искусительностью. Журналисты 24 канала решили доказать это, показав провокационные кадры из фильмов, в которых сыграла сегодняшняя именинница.

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"Свингеры"

Конечно, если говорить о сексуальных ролях Даши Астафьевой, сразу вспоминается комедия "Свингеры". В фильме актриса сыграла учительницу английского языка Светлану, которая крутит роман с женатым мужчиной. Во время одной встречи любовник девушки выставляет ее обнаженной на балкон, чтобы не попасться на измене, а мужчина из соседней квартиры спасает героиню от холода. Кадры стали одними из самых жарких, ведь здесь Даша Астафьева появилась в сексуальном белье и топлесс.

Да и другие фото со "Свингеров" с участием актрисы были не менее провокационными.

Эротические кадры из фильма "Свингеры" / Фото F Films

Сама же комедия рассказывает о трех парах, в которых угасает страсть. Так, Игорь и светская львица Илона уже давно не имеют особого понимания, а брак находится на грани краха. В то же время врач Андрей настолько устает на работе, что не смотрит на свою жену Ирину. А учительница Светлана встречает Дениса, когда убегает от своего любовника и его жены. В один момент пары решают изменить партнеров, чтобы восстановить былую страсть.

Смотрите трейлер к фильму "Свингеры": видео

"Продюсер"

В фильме "Продюсер" Даше Астафьевой достаточно было надеть мини платье винного цвета, как внимание всех зрителей было приковано к ее персонажу.



Даша Астафьева в фильме "Продюсер"​ / Фото Сегодня



Даша Астафьева в фильме "Продюсер"​ / Фото Сегодня

Фильм "Продюсер" 2019: официальные кадры со съемок / Планета Кино

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Лента рассказывает о самовлюбленном кинопродюсере, который тратит огромные деньги на вечеринки и развлечения. И когда ему нужны средства на съемки фильма, кошелек оказывается пустым. Всего несколько часов режиссер имеет для того, чтобы найти кругленькую сумму и доставить ее на съемочную площадку. Поэтому главный герой отправляется в курьезное путешествие.

Смотрите трейлер к фильму "Продюсер": видео

"Кошмарный директор или Школа №5"

Горячей секретаршей Даша Астафьева появилась в фильме "Кошмарный директор или школа №5". Здесь звезда примерила сексуальный офисный наряд, который только подчеркнул ее фигуру.

Даша Астафьева / Фото Kinoafisha

Фильм рассказывает историю одной школы, которую возглавляет новый директор. Ни ученики, ни педагоги не очень готовы к таким изменениям, поэтому главным героям придется объясниться. Лента показывает, как подростки и взрослые могут сменять друг друга. Не обошли авторы проекта и тему первой настоящей любви, которая в любом возрасте одинаково безумная.

Смотрите трейлер к фильму "Кошмарный директор или школа №5": видео