Украинская модель и певица без комплексов обнажается перед камерой и щеголяет аппетитными формами и стройной фигурой. Даша Астафьева устроила эффектную съемку в мокрой майке, показав в кадре большую грудь.

35-летняя звезда и любимица мужской аудитории порадовала поклонников откровенными фото, которые опубликовала на личной странице в инстаграме. Каждой новой фотосессией Даша Астафьева вызывает шквал обсуждения в сети. Модель, которая неоднократно позировала обнаженной, раздеваться полностью не стала, что добавило перчинки кадрам.

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В объективе фотографа звезда появилась в мокрой майке на широких бретелях, под которую не надела белье. Ее обнаженная грудь эротично смотрелись под мокрой тканью, которая полностью просвечивалась.

Локацией для съемки стал берег реки. С макияжем и с серьгами-кольцами Даша Астафьева позировала на фоне тростника. На черно-белых фотографиях знаменитость демонстрировала сексуальность не только благодаря пышным принадам, обольстительным был и ее взгляд, перед которым не устояли более 17 тысяч пользователей.

Эта фотография – молитва за ваши черные души,

– написала Астафьева.



Даша Астафьева засветила большую грудь / Фото Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева засветила большую грудь / Фото Instagram / @da_astafieva