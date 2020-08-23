Украинская певица и модель мужского глянца Playboy Даша Астафева без комплексов обнажается перед камерой. На этот раз она удивила новыми сексуальными фото и взбудоражила сеть.

35-летняя Даша Астафьева опубликовала новые фотографии на инстаграм-странице. Это следующие кадры с ее эротической фотосессии в библиотеке: там она позировала на фоне книжных полок. Звезда не обнажилась полностью, но сквозь белье видно все ее прелести.

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Для пикантной фотосессии модель выбирала разные наряды. На этих фотографиях она позирует в полупрозрачном нижнем белье, сквозь которое просвечивались ее интимные места. Даша Астафьева дополнила свой образ тонкой цепочкой на руке, а на шее красовался дорогой камень в золотой оправе.

Волосы были уложены волнами в изысканную прическу. Образ подчеркивал и макияж: черные стрелки и бордовая помада на губах.

Знаменитость позировала стоя на высоких каблуках, которые точно подчеркивали ее длинные ноги и стройную фигуру. На одной фотографии Даша закрыла руками интимное место, на другой же, где камера была на расстоянии, смело поставила руку на бок и смотрела в сторону.

На кадрах Астафьева продемострировали одновременно силу и женственность. Взгляд модели был как всегда уверенным и сексуальным. Также фотографии сделаны в черно-белом фильтре, что добавляет определенный шарм.

"Девушка Зигфелда по собственному желанию", – подписала фото звезда.



Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии / Instagram / @da_astafieva



Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии / Instagram / @da_astafieva