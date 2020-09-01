Соблазнительная модель и звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева показала очередной дерзкий образ. Она позировала в платье с провокационным декольте в котором выгодно засветила свою большую грудь и соблазнительное тело.

35-летняя певица и модель опубликовала новые фото на личной странице в инстаграм, которые за считанные часы успели наделать шума в сети. Даша Астафьева как никто другая знает, что анималистический принт добавляет женщине сексуальности, а ее у звезды хоть отбавляй.

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Перед камерой она предстала в обтягивающем леопардовом платье, которое идеально подчеркнуло ее фигуру – тонкую хрупкую талию и пышные подтянутые ягодицы. Изюминкой смелого наряда на тонких бретелях стало пикантное декольте с полосками, которое аппетитно выделяло грудь Даши Астафьевой.

На фото звезда позировала с изысканной укладкой, а стильным аксессуаром стали крупные серьги-кольца, выполненные из жемчуга. Макияж Астафьева сделала с акцентом на губы, накрасив их насыщенной красной помадой.

На камеру она сексуально выгнулась, показав с выгодного ракурса прелести своего тела.

Даша Астафьева в леопардовом платье / Instagram / @da_astafieva