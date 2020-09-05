Сексапильная модель, звезда мужского глянца Playboy Даша Астафьева в который раз взбудоражила сеть дерзким образом. Звезда предстала перед камерой в чрезвычайно соблазнительном наряде, засветив пышную грудь.

35-летняя модель производит фурор в сети каждой публикацией. Она уверена в себе и умеет эффектно подчеркнуть прелести тела. На личной инстаграм-странице Даша распространила эротические фото, которые уже покорили многотысячную аудиторию ее фолловеров.

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Знаменитость предстала перед камерой в черных трусиках, поверх которых надела фатиновую юбку. Пышную грудь подчеркнула с помощью откровенного бюстгальтера бежевого цвета с черными вставками. Дополнила сексуальный look белым пиджаком с пикантным декольте и черными сетчатыми перчатками.

На фотографиях Астафьева позирует с изысканной и оригинальной укладкой. Макияж знаменитость сделала довольно насыщенным: на веки она нанесла темные тени, а губы накрасила матовой помадой коричневого цвета. Завершила обольстительный аутфит длинными золотистыми серьгами.

Для фотосессии Даша выбрала соблазнительные позы, в которых показала все прелести своего роскошного тела.

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