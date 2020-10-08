Стрічки про судові процеси часто є більш динамічними та цікавими, аніж екшени. Адже глядачі до кінця не знають, чи вдасться адвокатам захистити невинних людей та викрити справжніх злочинців.

Юридичні колізії, власні захопливі розслідування, несподівані деталі та хитрі маневри у суді: такі фільми можуть тримати глядачів в інтризі до останніх хвилин. У День юриста, який в Україні відзначають 8 жовтня, журналісти 24 каналу підібрали 10 стрічок про судові справи, які точно сподобаються кіноманам.

Не пропустіть "Фортеця Хаджибей" чи "Смерть на Нілі": 10 найцікавіших фільмів жовтня

"Судити по совісті"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Фільм розповідає реальну історію темношкірого юриста Браяна Стівенсона. Чоловік присвятив своє життя, захищаючи у суді тих, хто часто не міг оплатити послуги адвоката. Одного разу до його рук потрапляє справа звичайного американського робітника Волтера Макмилліана. Його звинувачують у навмисному вбивстві, хоч на момент злочину той перебував у людному місці. Відтак адвокату доведеться докласти зусиль, аби виправдати свого підзахисного.

Дивіться трейлер до фільму "Судити по совісті": відео

"Державні таємниці"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Ця стрічка також показує реальну судову справу, яка відбулась у Великій Британії. За сюжетом, у 2003 році британський уряд та США готуються до нападу на Ірак. Документи потрапляють у руки перекладачки Кетрін Ган, яка розшифровує послання з вказівкою стежити за дипломатами ООН та шукати компромати на них. Всі докази можливого шантажу вона передає до преси та згодом отримує звинувачення у розголошенні державної таємниці.

Фільм акцентує увагу на самій героїні Кетрін Ган і її рішенні, однак у фінальній частині показано і судову систему, яка є наскрізь прогнилою.

Дивіться трейлер до фільму "Державні таємниці": відео

"Справа Колліні"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,2

Звичайний чоловік Фабріціо Колліні вбиває промисловця Ганса Маєра. Злочин стається в одному з елітних готелів Берліна. Здавалось би, у цій справі все зрозуміло, а підозрюваному просто треба зізнатись у злочині. Однак захищати його береться молодий адвокат Каспар Лейнен, який у безнадійній ситуації знаходить зачіпку, яка здатна обернути звичайну справу на найбільший судовий скандал у Німеччині.

Дивіться трейлер до фільму "Справа Колліні": відео

Дивіться також Найкращі фільми з Віллом Смітом, які змушують задуматись

"Небезпечна гра Слоун"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

"Небезпечна гра Слоун" – це, мабуть, одна з найбільш заплутаних стрічок у фільмографії Джессіки Честейн. У центрі сюжету – талановита лобістка, яка береться за просування закону щодо заборони вільної купівлі зброї. І коли Елізабет наближається до перемоги, проти неї фабрикують судову справу, що базується на одному всього документі. Гра виходить на інший рівень, а слухання проводять у Конгресі.

Дивіться трейлер до фільму "Небезпечна гра Слоун": відео

"Жінка в золотому"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,3

Мало людей наважились би протистояти могутнім опонентам у суді. А от Марія Альтман розпочала судову тяганину з Австрією. Проти жінки виступили найкращі адвокати, які намагались зробити все для того, аби картина, яка належала її тітці, залишилась у музеї. Мова йде про знамениту "Жінку в золотому", намальовану Густавом Клімтом.

Стрічка є більш легкою для сприйняття, аніж попередні фільми у добірці. Водночас вона покаже реальну історію Марії Альтман, де минуле так тісно переплетене з сучасними подіями.

Дивіться трейлер до фільму "Жінка в золотому": відео

"Суддя"

Рік виходу – 2014

Рейтинг IMDb – 7,4

Адвокат Хенк Палмер повертається у рідне містечко. Однак не ностальгія привела його сюди, а похорони мами. Переживаючи трагедію, він дізнається, що його батька, місцевого суддю, звинувачують у вбивстві. Тому Хенк сам береться захищати родича та відкривати його секрети.

Дивіться трейлер до фільму "Суддя": відео

"Лінкольн для адвоката"

Рік виходу – 2011

Рейтинг IMDb – 7,3

"Лінкольн для адвоката" – це, мабуть, перлина голлівудських фільмів про судові справи. Міккі Холлер є успішним адвокатом, який береться за всі справи, які приносять йому шалений прибуток. І черговий захист багатія мав бути легким. Міккі добивається звільнення свого клієнта, однак виявляється, що той і справді вчинив злочин, в якому його звинувачували. Тепер Холлер і сам стає ціллю, а вибратись з цієї ситуації йому допоможе тільки гострий розум.

Дивіться трейлер до фільму "Лінкольн для адвоката": відео

Цікаво Фільми про пограбування, які захоплять динамічним сюжетом

"Вирок"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 7,2

У 1983 році Кенні Вотерс отримав довічне ув'язнення за вбивство. Проти нього у суді виступає дружина та колишня дівчина. І всі вірять в те, що саме він скоїв жорстокий злочин, однак його сестра переконана, що чоловік не міг вбити. Упродовж 16 років Бетті Енн розслідує цю справу, шукаючи докази, які допоможуть звільнити Кенні.

Дивіться трейлер до фільму "Вирок": відео

"Законослухняний громадянин"

Рік виходу – 2009

Рейтинг IMDb – 7,4

Ця драма розказує історію Клайда Шелтона. На його очах грабіжники вбивають дружину та дитину. Чоловіку залишається тільки чекати на справедливий вирок у суді. Однак юристи укладають угоду зі зловмисниками, а тому ті виходять на волю. Клайд Шелтон розробляє жорстокий та витончений план, в якому покарання понесуть усі, хто причетний до цієї складної справи. І служителів Феміди, готових розглядати вигідні угоди, він не омине увагою.

Дивіться трейлер до фільму "Законослухняний громадянин": відео

"Перелом"

Рік виходу – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

За сюжетом, прокурор Джо Лобруто готовий перейти на іншу, більш високооплачувану роботу. Та в останній день в державному офісі йому дають справу, яка виглядає аж занадто простою. Впливовий авіаінженер з ревнощів хотів вбити свою дружину. Жінка опинилась у реанімації, а Теодор Кроуфорд – на лаві підсудних. Та виявляється, що справа далеко не проста, а на кону опиняється кар'єра Джо Лобруто.

Кожна хвилина цього фільму змушує глядачів прикипіти до екранів. І все не тільки через надзвичайну гру Ентоні Гопкінса і Раяна Гослінга, але й через заплутаний сюжет, який складно спрогнозувати.

Дивіться трейлер до фільму "Перелом": відео