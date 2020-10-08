Ленты о судебных процессах часто являются более динамичными и интересными, чем экшены. Ведь зрители до конца не знают, удастся ли адвокатам защитить невинных людей и разоблачить настоящих преступников.

Юридические коллизии, собственные увлекательные расследования, неожиданные детали и хитрые маневры в суде: такие фильмы могут держать зрителей в интриге до последних минут. В День юриста, который в Украине отмечают 8 октября, журналисты 24 канала подобрали 10 лент о судебных делах, которые точно понравятся киноманам.

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"Судить по совести"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Фильм рассказывает реальную историю темнокожего юриста Брайана Стивенсона. Человек посвятил свою жизнь, защищая в суде тех, кто часто не мог оплатить услуги адвоката. Однажды в его руки попадает дело обычного американского рабочего Уолтера Макмиллиана. Его обвиняют в преднамеренном убийстве, хотя на момент преступления тот находился в людном месте. Поэтому адвокату придется приложить усилия, чтобы оправдать своего подзащитного.

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"Государственные тайны"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,3

Эта лента также показывает реальное судебное дело, которое состоялось в Великобритании. По сюжету, в 2003 году британское правительство и США готовятся к нападению на Ирак. Документы попадают в руки переводчицы Кэтрин Ган, которая расшифровывает послание с указанием следить за дипломатами ООН и искать компроматы на них. Все доказательства возможного шантажа она передает в прессу и впоследствии получает обвинения в разглашении государственной тайны.

Фильм акцентирует внимание на самой героине Кэтрин Ган и ее решении, однако в финальной части показана и судебная система, которая является насквозь прогнившей.

Смотрите трейлер к фильму "Государственные тайны": видео

"Дело Коллини"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,2

Обычный человек Фабрицио Коллини убивает промышленника Ганса Майера. Преступление происходит в одном из элитных отелей Берлина. Казалось бы, в этом деле все понятно, а подозреваемому просто надо признаться в преступлении. Однако защищать его берется молодой адвокат Каспар Лейнен, который в безнадежной ситуации находит зацепку, которая способна обернуть обычное дело на самый большой судебный скандал в Германии.

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"Опасная игра Слоун"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,5

"Опасная игра Слоун" – это, пожалуй, одна из самых запутанных лент в фильмографии Джессики Честейн. В центре сюжета – талантливая лоббистка, которая берется за продвижение закона о запрете свободной покупки оружия. И когда Элизабет приближается к победе, против нее фабрикуют судебное дело, что базируется всего на одном документе. Игра выходит на другой уровень, а слушания проводят в Конгрессе.

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"Женщина в золотом"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 7,3

Мало людей осмелились бы противостоять могущественным оппонентам в суде. А вот Мария Альтман начала судебную тяжбу с Австрией. Против женщины выступили лучшие адвокаты, которые пытались сделать все для того, чтобы картина, которая принадлежала ее тете, осталась в музее. Речь идет о знаменитой "женщине в золотом", нарисованной Густавом Климтом.

Лента является более легкой для восприятия, чем предыдущие фильмы в подборке. В то же время она покажет реальную историю Марии Альтман, где прошлое так тесно переплетено с современными событиями.

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"Судья"

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 7,4

Адвокат Хэнк Палмер возвращается в родной городок. Однако не ностальгия привела его сюда, а похороны мамы. Переживая трагедию, он узнает, что его отца, местного судью, обвиняют в убийстве. Поэтому Хэнк сам берется защищать родственника и открывать его секреты.

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"Линкольн для адвоката"

Год выхода – 2011

Рейтинг IMDb – 7,3

"Линкольн для адвоката" - это, пожалуй, жемчужина голливудских фильмов о судебных делах. Микки Холлер является успешным адвокатом, который берется за все дела, которые приносят ему огромную прибыль. И очередная защита богача должна была быть легкой. Микки добивается освобождения своего клиента, однако оказывается, что тот и в самом деле совершил преступление, в котором его обвиняли. Теперь Холлер и сам становится целью, а выбраться из этой ситуации ему поможет только острый ум.

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"Приговор"

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 7,2

В 1983 году Кенни Уотерс получил пожизненное заключение за убийство. Против него в суде выступает жена и бывшая девушка. И все верят в то, что именно он совершил жестокое преступление, однако его сестра убеждена, что мужчина не мог убить. В течение 16 лет Бетти Энн расследует это дело, ища доказательства, которые помогут освободить Кенни.

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"Законопослушный гражданин"

Год выхода – 2009

Рейтинг IMDb – 7,4

Эта драма рассказывает историю Клайда Шелтона. На его глазах грабители убивают жену и ребенка. Мужчине остается только ждать справедливого приговора в суде. Однако юристы заключают сделку со злоумышленниками, а потому те выходят на свободу. Клайд Шелтон разрабатывает жестокий и изощренный план, в котором наказание понесут все, кто причастен к этому сложному делу. И служителей Фемиды, готовых рассматривать выгодные сделки, он не обойдет вниманием.

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"Перелом"

Год выхода – 2007

Рейтинг IMDb – 7,2

По сюжету, прокурор Джо Лобруто готов перейти на другую, более высокооплачиваемую работу. Но в последний день в государственном офисе ему дают дело, которое выглядит уж слишком простым. Влиятельный авиаинженер из ревности хотел убить свою жену. Женщина оказалась в реанимации, а Теодор Кроуфорд – на скамье подсудимых. Но оказывается, что дело далеко не простое, а на кону оказывается карьера Джо Лобруто.

Каждая минута этого фильма заставляет зрителей прикипеть к экранам. И все не только за потрясающую игру Энтони Хопкинса и Райана Гослинга, но и через запутанный сюжет, который сложно спрогнозировать.

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