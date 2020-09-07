Если вечер понедельника вы планировали провести со зрелищным экшном, тогда предлагаем посмотреть лучшие фильмы про ограбления. Эти ленты покажут хитрость и сноровку грабителей, а также динамичный сюжет, который будет держать ваше внимание с начала и до финальных титров.

Netflix готовит к выходу последний сезон сериала "Бумажный дом". Испанская лента стала настоящим открытием для киноманов, так как такого напряженного сюжета об ограблениях уже давно не было в мировом кинематографе. Но пока авторы проекта еще снимают последние серии, 24 канал предлагает посмотреть фильмы о грабителях за последние 5 лет.

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"Тройная граница"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Актеры: Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарли Ханнэм, Педро Паскаль, Гаррет Хедлунд

События зрелищного боевика разворачиваются в пограничной зоне между Парагваем, Аргентиной и Бразилией. Пятеро бывших военных еле оплачивают все счета из-за мизерных выплат государства. Тогда у одного из собратьев Сантьяго Гарсии зарождается план ограбить наркоторговца. Тони, Уильям, Бен и Франциско присоединяются к команде, так как после опасного дела они разбогатеют на 14 миллионов долларов. Однако ограбление идет не по плану, а главные герои вынуждены выживать, когда на них охотится наркокартель.

Смотрите трейлер к фильму "Тройная граница": видео

"Подлинная история банды Келли"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Актеры: Джордж МакКей, Рассел Кроу, Николас Холт, Эсси Дэвис, Шон Кинэн

В середине XIX века в Австралии рос обычный мальчик Нед Келли. Он наблюдал за жестокостью, несправедливостью и произволом власти и полиции, которые царили в обществе. Но уже во взрослом возрасте Келли организовал свою банду, которая оказывала сопротивление и грабила.

Смотрите трейлер к фильму "Подлинная история банды Келли": видео

"21 мост"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Чедвик Боузман, Тейлор Китч, Сиенна Миллер, Дж. К. Симмонс, Виктория Картагена, Стефан Джеймс

Ограбление наркоторговца завершается стрельбой, в которой гибнут полицейские. Лучший детектив Нью-Йорка приезжает на место преступления, чтобы найти грабителей и убийц коллег. Однако уже с первых минут он понимает, что дело не является простым и связано с высшим руководством полиции. Поэтому главному герою, которого сыграл Чедвик Боузман, придется распутать загадочное нападение.

Смотрите трейлер к фильму "21 мост": видео

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"Вдовы"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,9

Актеры: Лиам Нисон, Виола Дэвис, Андре Холланд, Дэниел Калуя, Синтия Эриво, Элизабет Дебики, Мишель Родригес, Колин Фаррелл

Грандиозное ограбление банка сорвано, а во время нападения четверо грабителей погибают в перестрелке с правоохранителями. Но горевать за мужчинами их вдовы не имеют времени: женщины берутся завершить дело, которое начали их любимые, и распутывают тайну, что же пошло не так.

Смотрите трейлер к фильму "Вдовы": видео

"Ограбление века"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 5,8

Актеры: Мэттью Гуд, Джоэли Ричардсон, Стивен Мойер, Клайв Рассел

Это история реального ограбления, которое произошло в Лондоне в 2015 году. Банда, которая состояла в основном из пенсионеров, нашла способ как ограбить ювелирное хранилище, считающееся неприступным. Но воры все же проникают туда благодаря своей хитрости, и только через несколько дней покидают хранилище. Как им это удалось – смотрите в фильме.

Смотрите трейлер к фильму "Ограбление века": видео

"Охота на воров"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Актеры: Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, О'Ши Джексон мл., Кертис Джексон, Соня Балморес

Ник Фланаган руководит элитным отрядом полиции и узнает о плане преступника Леви ограбить Федеральный резервный банк США. Там хранятся миллиарды долларов, поэтому на кону – большая игра. И если Ник делает все, чтобы поймать грабителей, то и банда не намерена сдаваться.

Смотрите трейлер к фильму "Охота на воров": видео

"Малыш на драйве"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Актеры: Энсел Эльгорт, Кевин Спейси, Лили Джеймс, Эйса Гонсалес, Джон Хэмм, Джейми Фокс

Один из лучших гонщиков по кличке Бейби любит проводить время в погонях и с музыкой. Но это часть его работы: парень получает долю от ограблений, помогая грабителям сбежать от полиции. И, кажется, такая жизнь устраивает Бейби, пока он не встречает девушку, в которую влюбляется. Но выйти из игры не так просто, ему нужно провернуть еще одно ограбление, которое может стать последним в его жизни.

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"Удача Логана"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Актеры: Дэниел Крейг, Ченнинг Татум, Адам Драйвер, Сет Макфарлейн, Себастиан Стэн, Кэти Холмс, Джек Квейд

Главный герой Джимми теряет работу, поэтому вся его семья остается без дохода. И откуда взять деньги? Родственники решают ограбить банк, когда в городе будут происходить автогонки. Но устроить это не так просто: грабителям нужна помощь Джо Бэнга, который отбывает наказание в тюрьме. Поэтому перед главными героями два дела – освобождение Джо и ограбление.

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"Иллюзия обмана 2"

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,5

Актеры: Дэниел Рэдклифф, Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан, Морган Фримен, Марк Руффало, Дэйв Франко, Вуди Харрельсон, Майкл Кейн

После дерзких ограблений группа иллюзионистов возвращается к своим шоу. Однако в этот раз "Четыре всадника" будут на виду не только у зрителей, но и врагов.

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"На гребне волны"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Актеры: Люк Брейси, Эдгар Рамирес, Рэй Уинстон, Тереза Палмер, Матиас Варела, Клеменс Шик, Тобиас Зантельман, Макс Тириот

Это римейк знаменитого фильма 1990-х годов. По сюжету, Джонни Юта после смерти друга становится агентом ФБР. В первые же дни ему поручат особое дело: найти банду экстремалов, которую возглавляет Бодхи. Но это будет сложнее, чем думал главный герой, так как грабители не только совершают нападения, но и живут по особым законам.

Фильм стал одним из самых зрелищных экшнов за последние 5 лет и точно не был слабее по сюжету, чем культовый оригинал.

Смотрите трейлер к фильму "На гребне волны": видео