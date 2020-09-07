Якщо вечір понеділка ви планували провести з видовищним екшном, тоді пропонуємо переглянути найкращі фільми про пограбування. Ці стрічки покажуть хитрість і вправність грабіжників, а також динамічний сюжет, що триматиме вашу увагу від початку і до фінальних титрів.

Netflix готує до виходу останній сезон серіалу "Паперовий будинок". Іспанська стрічка стала справжнім відкриттям для кіноманів, адже такого напруженого сюжету про пограбування вже давно не було у світовому кінематографі. Та поки автори проєкту ще знімають останні серії, 24 канал пропонує переглянути фільми про грабіжників за останні 5 років.

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"Потрійний кордон"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Бен Аффлек, Оскар Айзек, Чарлі Ганнем, Педро Паскаль, Гаррет Гедлунд

Події видовищного бойовика розгортаються у прикордонній зоні між Парагваєм, Аргентиною і Бразилією. П'ятеро колишніх військових ледве оплачують всі рахунки через мізерні виплати держави. Тоді в одного з побратимів Сантьяго Гарсії зароджується план пограбувати наркоторговця. Тоні, Вільям, Бен та Франциско долучаються до команди, адже після небезпечної справи вони збагатіють на 14 мільйонів доларів. Однак пограбування йде не за планом, а головні герої змушені виживати, коли на них полює наркокартель.

Дивіться трейлер до фільму "Потрійний кордон": відео

"Правдива історія банди Келлі"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Актори: Джордж МакКей, Рассел Кроу, Ніколас Голт, Ессі Девіс, Шон Кінен

В середині ХІХ століття в Австралії зростав звичайний хлопчик Нед Келлі. Він спостерігав за жорстокістю, несправедливістю і свавіллям влади та поліції, які панували у суспільстві. Та вже у дорослому віці Келлі організував свою банду, яка чинила супротив і грабувала.

Дивіться трейлер до фільму "Правдива історія банди Келлі": відео

"21 міст"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Чедвік Боузман, Тейлор Кітч, Сієнна Міллер, Дж. К. Сіммонс, Вікторія Картагена, Стефан Джеймс

Пограбування наркоторговця завершується стріляниною, в якій гинуть поліцейські. Найкращий детектив Нью-Йорка приїжджає на місце злочину, щоб знайти грабіжників і вбивць колег. Однак вже з перших хвилин він розуміє, що справа не є простою та пов'язана із вищим керівництвом поліції. Тому головному герою, якого зіграв Чедвік Боузман, доведеться розплутати загадковий напад.

Дивіться трейлер до фільму "21 міст": відео

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"Вдови"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,9

Актори: Ліам Нісон, Віола Девіс, Андре Голланд, Деніел Калуя, Синтія Еріво, Елізабет Дебікі, Мішель Родрігес, Колін Фаррелл

Грандіозне пограбування банку зірване, а під час нападу четверо грабіжників гинуть в перестрілці з правоохоронцями. Та горювати за чоловіками їхні вдови не мають часу: жінки беруться завершити справу, яку почали їхні кохані, та розплутують таємницю, що ж пішло не так.

Дивіться трейлер до фільму "Вдови": відео

"Пограбування століття"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 5,8

Актори: Меттью Гуд, Джоелі Річардсон, Стівен Моєр, Клайв Рассел

Це історія реального пограбування, яке сталось у Лондоні в 2015 році. Банда, яка складалась здебільшого з пенсіонерів, знайшла спосіб як пограбувати ювелірне сховище, що вважається неприступним. Та злодії таки проникають туди завдяки своїй хитрості і тільки за кілька днів покидають сховище. Як їм це вдалось – дивіться у фільмі.

Дивіться трейлер до фільму "Пограбування століття": відео

"Злодії"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,3

Актори: Джерард Батлер, Пабло Шрайбер, О’Ши Джексон мол., Кертіс Джексон, Соня Балморес

Нік Фланаган керує елітним загоном полії та дізнається про план злочинця Леві пограбувати Федеральний резервний банк США. У сховищі там зберігаються мільярди доларів, тому на кону – велика гра. І якщо Нік робить все, щоб спіймати грабіжників, то й банда не має наміру здаватись.

Дивіться трейлер до фільму "Злодії": відео

"На драйві"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,6

Актори: Енсел Ельгорт, Кевін Спейсі, Лілі Джеймс, Ейса Гонсалес, Джон Хемм, Джеймі Фокс

Один з найкращих гонщиків на прізвисько Бейбі полюбляє проводити час у погонях та з музикою. Та це частина його роботи: хлопець отримує частку від пограбувань, допомагаючи їм втекти від поліції. В, здається, таке життя влаштовує Бейбі, поки він не зустрічає дівчину, в яку закохується. Але вийти з гри не так просто, йому потрібно провернути ще одне пограбування, яке може стати останнім у його житті.

Дивіться трейлер до фільму "На драйві": відео

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"Удача Лохана"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 7,0

Актори: Деніел Крейг, Ченнінг Татум, Адам Драйвер, Сет Макфарлейн, Себастіан Стен, Кеті Холмс, Джек Квейд

Головний герой Джиммі втрачає роботу, тому його вся сім'я залишається без доходу. Та звідки взяти гроші? Родичі вирішують пограбувати банк, коли в місті відбуватимуться автоперегони. Але влаштувати це не так просто: грабіжникам потрібна допомога Джо Бенга, який відбуває покарання у в'язниці. Відтак перед головними героями дві справи – звільнення Джо і пограбування.

Дивіться трейлер до фільму "Удача Лохана": відео

"Ілюзія обману 2"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,5

Актори: Деніел Редкліфф, Джессі Айзенберг, Ліззі Каплан, Морган Фрімен, Марк Руффало, Дейв Франко, Вуді Гаррельсон, Майкл Кейн

Після зухвалих пограбувань група ілюзіоністів повертається до своїх шоу. Однак цього разу "Чотири вершники" будуть на виду не тільки в глядачів, але й ворогів.

Дивіться трейлер до фільму "Ілюзія обману 2": відео

"На гребені хвилі"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 6,6

Актори: Люк Брейсі, Едгар Рамірес, Рей Вінстон, Тереза Палмер, Матіас Варела, Клеменс Шик, Тобіас Зантельман, Макс Тіріот

Це рімейк знаменитого фільму 1990-их років. За сюжетом, Джонні Юта після смерті друга стає агентом ФБР. В перші ж дні йому доручать особливу справу: знайти банду екстремалів, яку очолює Бодхі. Але це буде складніше, аніж думав головний герой, адже грабіжники не тільки здійснюють напади, але й живуть за особливими законами.

Фільм став одним з найвидовищніших екшнів за останні 5 років і точно не був слабшим за сюжетом, аніж культовий оригінал.

Дивіться трейлер до фільму "На гребені хвилі": відео