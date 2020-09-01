За даними TechCrunch, таке рішення було пов'язано зі стратегією Netflix щодо залучення нових підписників. Перегляд стрічок можна здійснити користувачам, які не мають свого акаунта на стрімінговій платформі. Доступ до фільмів та серіалів буде доступний тільки через десктопний браузер або мобільний браузер на Android. Водночас люди, які використовують браузери на iOS, не зможуть переглянути безкоштовні фільми.

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10 фільмів і серіалів Netflix, які можна дивитись безкоштовно

"Дивні дива"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

За сюжетом, у маленькому містечку відбуваються містичні події. Школяр Вілл безслідно зникає після занять, а пояснити, куди подівся хлопчик, не можуть найкращі поліцейські міста. Та слідом за ним під час вечірки зникає ще одна дитина, а місцевий кухар помирає після того, як прихистив маленьку дівчинку. Мама Вілла з його друзями намагається розгадати таємниці цих подій та натрапляє на паранормальні факти, які складно пояснити.

У відкритому доступі на Netflix можна знайти 1 епізод популярного серіалу.

Дивіться трейлер до серіалу "Дивні дива": відео

"Загадкове вбивство"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Кримінальна комедія розкаже історію поліцейського Ніка Шпіца та його дружини Одрі, які вирушили на відпочинок до Італії. На борту літака пара знайомиться з мільйонером, який запрошує їх відпочити з ним та його родичами на яхті. Однак під час вечірки на судні стається вбивство, а головні підозрювані – туристи Нік і Одрі. Відтак парі доведеться самим розслідувати заплутану справу.

Дивіться трейлер до фільму "Загадкове вбивство": відео

"Еліта"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

Іспанський серіал "Еліта" також увійшов до списку Netflix. Однак представники стрімінгової платформи відкрили для безкоштовного перегляду тільки першу серію 1 сезону.

За сюжетом, у звичайній іспанській школі стається пожежа, тому трьох старшокласників переводять на навчання до елітного закладу. Підлітки з небагатих родин мають познайомитись з однолітками, які звикли жити, ні в чому собі не відмовляючи. Загострить ситуацію детективна лінія, адже у школі буде вбито людину. Саме розслідування розкриє чимало таємниць багатіїв та їхні стосунки.

Дивіться трейлер до серіалу "Еліта": відео

"Бебі бос"

Рік виходу – 2017

Рейтинг IMDb – 6,3

Це один з найкумедніших нових мультфільмів Голлівуду. За сюжетом, хлопчик Тім має ідеальні стосунки з батьками, які руйнуються після появи в їхній родині ще однієї дитини. Тім ревнує рідних, які весь свій час приділяють малюку. Однак виявляється, що новонароджений – це агент, який має секретну місію. Щоб позбутись бебі боса, Тім зголошується йому допомогти.

Дивіться трейлер до мультфільму "Бебі бос": відео

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"Пташиний короб"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,6

У недалекому майбутньому люди вбивають себе, коли бачать щось незрозуміле. Щоб вижити, одинока мати з двома дітьми вирушила на пошуки безпечного місця. Для цього їй треба буде подолати шлях у 30 кілометрів із зав'язаними очима, покладаючись тільки на нюх та слух.

Дивіться трейлер до фільму "Пташиний короб": відео

"Коли вони нас побачать"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 8,9

Це мінісеріал, заснований на реальних подіях. За сюжетом, у 1990-их роках 5 темношкірих підлітків потрапили до в'язниці Нью-Йорка через жорстоке зґвалтування білошкірої дівчини. Однак злочину вони не вчиняли, а вирок отримали через расову дискримінацію. Справу відновили у 2014 році, коли до поліції прийшов чоловік, який стверджував, що він є справжнім ґвалтівником.

Дивіться трейлер до фільму "Коли вони нас побачать": відео

"Кохання сліпе"

Рік виходу – 2020

Рейтинг IMDb – 6,0

Популярне реаліті-шоу вже підкорило весь світ. За умовами, 30 чоловіків та жінок знайомляться наосліп та можуть зустрітись тільки тоді, коли вирішать одружитись. Найцікавіше, коли молоді люди вперше зустрічаються та намагаються налагодити стосунки.

Дивіться трейлер до шоу "Кохання сліпе": відео

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"Два Папи"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Консервативний Папа Римський Бенедикт XVI має звільнити місце для свого наступника. Однак ліберальний Франциск, на його думку, не найкраща для цього кандидатура. Два Папи повинні знайти спільну мову, щоб прокласти новий шлях для католицької церкви.

Дивіться трейлер до фільму "Два Папи": відео

"Наша планета"

Рік виходу – 2019

Рейтинг IMDb – 9,3

Це документальний серіал, який показує красу та простори Землі. Тут автори показали, якою різноманітною може бути природа та як людина змінює її.

Дивіться трейлер до серіалу "Наша планета": відео

"Грейс і Френкі"

Рік виходу – 2015

Рейтинг IMDb – 8,3

Головні героїні, дізнавшись, що останні 20 років їхні чоловіки є не просто партнерами по роботі, а також коханцями, намагаються впоратися з усім разом. І на цьому шляху Грейс і Френкі матимуть чимало курйозних ситуацій.

Дивіться трейлер до серіалу "Грейс і Френкі": відео