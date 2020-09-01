Те киноманы, которые еще не оформили подписку на стриминговой платформе Netflix, все же могут просмотреть одни из самых популярных лент компании. На днях представители сервиса открыли бесплатный доступ к 10 проектам, которые смогут вас заинтересовать.
По данным TechCrunch, такое решение связано со стратегией Netflix по привлечению новых подписчиков. Просмотр лент можно осуществить пользователям, не имеющим своего аккаунта на стриминговой платформе. Доступ к фильмам и сериалам будет доступен только через десктопный браузер или мобильный браузер на Android. В то же время люди, использующие браузеры на iOS, не смогут просмотреть бесплатные фильмы.
10 фильмов и сериалов Netflix, которые можно смотреть бесплатно
"Очень странные дела"
Год выхода – 2016
Рейтинг IMDb – 8,8
По сюжету, в маленьком городке происходят мистические события. Школьник Уилл бесследно исчезает после занятий, а объяснить, куда делся мальчик, не могут лучшие полицейские города. И вслед за ним во время вечеринки исчезает еще один ребенок, а местный повар умирает после того, как приютил маленькую девочку. Мама Уилла с его друзьями пытается разгадать тайны этих событий и сталкивается с на паранормальными явлениями, которые сложно объяснить.
В открытом доступе на Netflix можно найти 1 эпизод популярного сериала.
Смотрите трейлер к сериалу "Очень странные дела": видео
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