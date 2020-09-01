По данным TechCrunch, такое решение связано со стратегией Netflix по привлечению новых подписчиков. Просмотр лент можно осуществить пользователям, не имеющим своего аккаунта на стриминговой платформе. Доступ к фильмам и сериалам будет доступен только через десктопный браузер или мобильный браузер на Android. В то же время люди, использующие браузеры на iOS, не смогут просмотреть бесплатные фильмы.

Не пропустите Фильмы сентября 2020: какими громкими премьерами отметится первый месяц осени

Год выхода – 2016

Рейтинг IMDb – 8,8

По сюжету, в маленьком городке происходят мистические события. Школьник Уилл бесследно исчезает после занятий, а объяснить, куда делся мальчик, не могут лучшие полицейские города. И вслед за ним во время вечеринки исчезает еще один ребенок, а местный повар умирает после того, как приютил маленькую девочку. Мама Уилла с его друзьями пытается разгадать тайны этих событий и сталкивается с на паранормальными явлениями, которые сложно объяснить.

В открытом доступе на Netflix можно найти 1 эпизод популярного сериала.

Смотрите трейлер к сериалу "Очень странные дела": видео

"Загадочное убийство"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 6,0

Криминальная комедия расскажет историю полицейского Ника Шпица и его жены Одри, которые отправились на отдых в Италию. На борту самолета пара знакомится с миллионером, который приглашает их отдохнуть с ним и его родственниками на яхте. Однако во время вечеринки на судне происходит убийство, а главные подозреваемые – туристы Ник и Одри. Поэтому паре придется самим расследовать запутанное дело.

Смотрите трейлер к фильму "Загадочное убийство": видео

"Элита"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 7,6

Испанский сериал "Элита" также вошел в список Netflix. Однако представители стриминговой платформы открыли для бесплатного просмотра только первую серию 1 сезона.

По сюжету, в обычной испанской школе происходит пожар, поэтому трех старшеклассников переводят на обучение в элитное заведение. Подростки из небогатых семей должны познакомиться со сверстниками, которые привыкли жить, ни в чем себе не отказывая. Обострит ситуацию детективная линия, ведь в школе будет убит человек. Само расследование раскроет немало тайн богачей и их отношения.

Смотрите трейлер к сериалу "Элита": видео

"Бэби Босс"

Год выхода – 2017

Рейтинг IMDb – 6,3

Это один из самых забавных новых мультфильмов Голливуда. По сюжету, у мальчика Тима идеальные отношения с родителями, которые разрушаются после появления в их семье еще одного ребенка. Тим ревнует родных, которые все свое время уделяют малышу. Однако оказывается, что новорожденный – это агент с секретной миссией. Чтобы избавиться от беби босса, Тим соглашается ему помочь.

Смотрите трейлер к мультфильму "Бэби Босс": видео

Стоит посмотреть Forbes назвал 10 успешных сериалов и шоу, которые получили бешеную популярность на Netflix

"Птичий короб"

Год выхода – 2018

Рейтинг IMDb – 6,6

В недалеком будущем мир страдает от явления, при котором люди начинают убивать себя, при виде чего-то необъяснимого. Чтобы выжить, одинокая мать с двумя детьми отправилась на поиски безопасного места. Для этого ей надо будет преодолеть путь в 30 километров со завязанными глазами, полагаясь только на нюх и слух.

Смотрите трейлер к фильму "Птичий короб": видео

"Когда они нас увидят"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 8,9

Это минисериал, основанный на реальных событиях. По сюжету, в 1990-ых годах 5 темнокожих подростков попали в тюрьму Нью-Йорка из-за жестокого изнасилования белокожей девушки. Однако преступления они не совершали, а приговор получили из-за расовой дискриминации. Дело возобновили в 2014 году, когда в полицию пришел мужчина, утверждавший, что он является настоящим насильником.

Смотрите трейлер к фильму "Когда они нас увидят": видео

"Любовь слепа"​

Год выхода – 2020

Рейтинг IMDb – 6,0

Популярное реалити-шоу уже покорило весь мир. По условиям, 30 мужчин и женщин знакомятся вслепую и могут встретиться только тогда, когда решат жениться. Самое интересное, когда молодые люди впервые встречаются и пытаются наладить отношения.

Смотрите трейлер к шоу "Любовь слепа": видео

К теме От "Ведьмака" до "Короны": самые популярные сериалы Netflix по просмотрам

"Два Папы"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 7,6

Консервативный Папа Римский Бенедикт XVI должен освободить место для своего преемника. Однако либеральный Франциск, по его мнению, не лучшая для этого кандидатура. Два Папы должны найти общий язык, чтобы проложить новый путь для католической церкви.

Смотрите трейлер к фильму "Два Папы": видео

"Наша планета"

Год выхода – 2019

Рейтинг IMDb – 9,3

Это документальный сериал, который показывает красоту и просторы земли. Здесь авторы показали, какой разнообразной может быть природа и как человек меняет ее.

Смотрите трейлер к сериалу "Наша планета": видео

"Грейс и Фрэнки"

Год выхода – 2015

Рейтинг IMDb – 8,3

Главные героини, узнав, что последние 20 лет их мужья являются не просто партнерами по работе, а также любовниками, пытаются справиться со всем вместе. И на этом пути у Грейс и Фрэнки будет немало курьезных ситуаций.

Смотрите трейлер к сериалу "Грейс и Фрэнки": видео