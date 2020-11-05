Через пандемію коронавірусу чимало фільмів презентували на стрімінгових платформах. Які новинки кіно отримали найбільшу популярність серед глядачів – дивіться у добірці.

Своєрідний рейтинг склало видання Variety з посиланням на компанію ScreenEngine/ASI. Кінооглядачі врахували дані переглядів тільки за перший тиждень онлайн-прокату. А все тому, щоб стрічки, які з'явились на платформах у перші місяці 2020 року, не мали переваги над останніми новинками кіно.

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Які ж фільми найчастіше переглядали кіномани у мережі – дивіться у рейтингу.

"Гамільтон"

Жанр – мюзикл, драма

Рейтинг IMDb – 8,6

Де дивитись – Disney+

Знаменитий мюзикл розкаже історію про сироту Александра Гамільтона, який приїхав до Нью-Йорка. У 1776 році він влаштовується ад'ютантом генерала Джорджа Вашингтона, а вже у другій частині стрічки чоловік постане на посаді першого секретаря казначейства США. Як зміниться життя Гамільтона та які трагедії чекають на нього – глядачі побачать у динамічному мюзиклі.

"Гамільтон": дивіться трейлер до фільму

"Борат 2"

Жанр – комедія

Рейтинг IMDb – 6,9

Де дивитись – Amazon Prime

Це провокативна комедія, яку створив актор Саша Барон Коен. За сюжетом, 14 років головний герой Борат провів у в'язниці через попередній фільм про США. Тому цього разу він хоче виправити ситуацію і скористатись прихильністю урядовців. Так, Борат має намір подарувати Майку Пенсу найпопулярнішу у Казахстані порнозірку – мавпочку Джонні. В дорозі тваринка помирає, а чоловік зустрічає на лайнері свою доньку Тутар. Плани змінюються: Борат подарує політику дівчину, але перед цим має зробити з неї справжню американку.

"Борат 2": дивіться трейлер до фільму

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"Мій шпигун"

Жанр – комедія, бойовик

Рейтинг IMDb – 6,3

Де дивитись – Amazon Prime

Агент Джей-Джей, яким захоплюються в ЦРУ, руйнує важливу місію. Через це його відряджають стежити за однією звичайною родиною. Однак у перші дні цього завдання 9-річна Софі викриває шпигуна та змушує його навчити її всіх деталей роботи спецагентів. Щоб не втратити посаду, Джей-Джей виконує вимогу дівчинки та не знає, які курйозні пригоди на нього чекають.

Це типова американська комедія, тому глядачі зможуть побачити гумор, притаманний цьому жанру.

"Мій шпигун": дивіться трейлер фільму

"Евакуація"

Жанр – бойовик

Рейтинг IMDb – 6,7

Де дивитись – Netflix

Фільм розповідає про найманця Тайлера Рейка, який має врятувати з полону школяра. Хлопчик є сином злочинця, який перебуває за ґратами. І місію боєць з легкістю виконує, однак залишається найскладніше – покинути Бангладеш живими. І це зробити буде непросто, адже на головних героїв влаштували полювання наркобарони, які контролюють місто.

"Евакуація": дивіться трейлер фільму

"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту"

Жанр – анімація, комедія

Рейтинг IMDb – 7,2

Де дивитись – Disney+

Це популярний мультфільм, який покаже, як зведені брати Фінес і Ферб вирушають у захопливу подорож. Їхня мета – врятувати сестру Кендіс, яку викрали інопланетяни.

"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту": дивіться трейлер до мультфільму

"Мулан"

Жанр – екшн, пригоди

Рейтинг IMDb – 5,4

Де дивитись – Disney+

Це екранізація знаменитого мультфільму студії Disney, яка відзначилась серією гучних скандалів. Попри це стрічка таки вийшла на стрімінговій платформі та в кінотеатрах.

Фільм розкаже про дівчину Мулан, яка стала легендарним воїном. У військо вона потрапила, рятуючи свого хворого батька від обов'язкового призову. Вивчивши бойові техніки, Мулан стає на захист Китаю від ворогів.

"Мулан": дивіться трейлер фільму

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"Безсмертна гвардія"

Жанр – бойовик, фантастика

Рейтинг IMDb – 6,6

Де дивитись – Netflix

Безсмертні воїни, яких очолює Андромаха, використовують свої супергеройські сили, щоб захищати людей. Одного дня їхня команда поповнюється новим бійцем: до лав гвардії вступає Ніл. Та в цей час на команду здійснюють напад. Могутня компанія хоче запроторити їх в лабораторію та зробити цілі лави безсмертних воїнів. Тому протистояння буде запеклим.

"Безсмертна гвардія": дивіться трейлер фільму

"Суд над Чиказькою сімкою"

Жанр – історична драма

Рейтинг IMDb – 7,9

Де дивитись – Netflix

Група протестувальників виступає проти причетності США до війни у В'єтнамі. Активістів звинувачують у змові та підбурюванні до заворушень в Чикаго. Через це протестувальники опиняються на лаві підсудних та упродовж 6 місяців доводять свою громадянську і політичну позицію.

"Суд над Чиказькою сімкою": дивіться трейлер фільму

"Відьми"

Жанр – комедія, пригоди, фентезі

Рейтинг IMDb – 5,4

Де дивитись – HBO Max

Римейк знаменитої сімейної комедії прикував увагу всіх кіноманів. Стрічка вийшла як в кінотеатрах, так і на платформі HBO Max.

За сюжетом, бабуся намагається врятувати свого внука від відьом та влаштовує для них відпочинок у дорогому готелі. Однак саме там відбувається шабаш, а головні герої опиняються в епіцентрі всіх подій. Тепер головним героям потрібно не тільки врятувтаись, але й стати на заваді підступним планам Верховної Відьми.

"Відьми": дивіться трейлер фільму

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"Закохані голубки"

Жанр – кримінальна комедія

Рейтинг IMDb – 6,1

Де дивитись – Netflix

Джибран і Лейлані вже давно переживають кризу у стосунках та думають, що після 4 років роману розійдуться. І так би і сталось, якби пара не стала очевидцями вбивства. Всі підозри падають на них, тому головні герої самі вирішують знайти винних у злочині.

"Закохані голубки": дивіться трейлер фільму

До 30 найпопулярніших фільмів також увійшли:

"Ребекка" (Netflix)

"Проєкт "Сила" (Netflix)

"Енола Холмс" (Netflix)

Black is King (Disney+)

"Мадея": Прощальний спектакль" (Amazon Prime)

"П'ятеро однієї крові" (Netflix)

"Моє волосся хоче вбити" (Hulu)

"Артеміс Фаул" (Disney+)

"Загублені дівчата" (Netflix)

"Американський огірочок" (HBO Max)

"Правосуддя Спенсера" (Netflix)

"Диявол завжди тут" (Netflix)

"Старгьорл" (Disney+)

"Грейхаунд" (Apple TV+)

"Пара на свята" (Netflix)

"Палм-Спрінгс "(Hulu)

"Айван, єдиний і неповторний "(Disney+)

"Хмари" (Disney+)

"Підняти вітрила" (Amazon Prime Video)

"Ось це нічка!" (Netflix)