Найпопулярніші фільми 2020 року, прем'єра яких відбулась онлайн
Через пандемію коронавірусу чимало фільмів презентували на стрімінгових платформах. Які новинки кіно отримали найбільшу популярність серед глядачів – дивіться у добірці.
Своєрідний рейтинг склало видання Variety з посиланням на компанію ScreenEngine/ASI. Кінооглядачі врахували дані переглядів тільки за перший тиждень онлайн-прокату. А все тому, щоб стрічки, які з'явились на платформах у перші місяці 2020 року, не мали переваги над останніми новинками кіно.
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Які ж фільми найчастіше переглядали кіномани у мережі – дивіться у рейтингу.
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"Гамільтон"
Жанр – мюзикл, драма
Рейтинг IMDb – 8,6
Де дивитись – Disney+
Знаменитий мюзикл розкаже історію про сироту Александра Гамільтона, який приїхав до Нью-Йорка. У 1776 році він влаштовується ад'ютантом генерала Джорджа Вашингтона, а вже у другій частині стрічки чоловік постане на посаді першого секретаря казначейства США. Як зміниться життя Гамільтона та які трагедії чекають на нього – глядачі побачать у динамічному мюзиклі.
"Гамільтон": дивіться трейлер до фільму
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"Борат 2"
Жанр – комедія
Рейтинг IMDb – 6,9
Де дивитись – Amazon Prime
Це провокативна комедія, яку створив актор Саша Барон Коен. За сюжетом, 14 років головний герой Борат провів у в'язниці через попередній фільм про США. Тому цього разу він хоче виправити ситуацію і скористатись прихильністю урядовців. Так, Борат має намір подарувати Майку Пенсу найпопулярнішу у Казахстані порнозірку – мавпочку Джонні. В дорозі тваринка помирає, а чоловік зустрічає на лайнері свою доньку Тутар. Плани змінюються: Борат подарує політику дівчину, але перед цим має зробити з неї справжню американку.
"Борат 2": дивіться трейлер до фільму
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"Мій шпигун"
Жанр – комедія, бойовик
Рейтинг IMDb – 6,3
Де дивитись – Amazon Prime
Агент Джей-Джей, яким захоплюються в ЦРУ, руйнує важливу місію. Через це його відряджають стежити за однією звичайною родиною. Однак у перші дні цього завдання 9-річна Софі викриває шпигуна та змушує його навчити її всіх деталей роботи спецагентів. Щоб не втратити посаду, Джей-Джей виконує вимогу дівчинки та не знає, які курйозні пригоди на нього чекають.
Це типова американська комедія, тому глядачі зможуть побачити гумор, притаманний цьому жанру.
"Мій шпигун": дивіться трейлер фільму
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"Евакуація"
Жанр – бойовик
Рейтинг IMDb – 6,7
Де дивитись – Netflix
Фільм розповідає про найманця Тайлера Рейка, який має врятувати з полону школяра. Хлопчик є сином злочинця, який перебуває за ґратами. І місію боєць з легкістю виконує, однак залишається найскладніше – покинути Бангладеш живими. І це зробити буде непросто, адже на головних героїв влаштували полювання наркобарони, які контролюють місто.
"Евакуація": дивіться трейлер фільму
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"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту"
Жанр – анімація, комедія
Рейтинг IMDb – 7,2
Де дивитись – Disney+
Це популярний мультфільм, який покаже, як зведені брати Фінес і Ферб вирушають у захопливу подорож. Їхня мета – врятувати сестру Кендіс, яку викрали інопланетяни.
"Фінес і Ферб: Кендіс проти Всесвіту": дивіться трейлер до мультфільму
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"Мулан"
Жанр – екшн, пригоди
Рейтинг IMDb – 5,4
Де дивитись – Disney+
Це екранізація знаменитого мультфільму студії Disney, яка відзначилась серією гучних скандалів. Попри це стрічка таки вийшла на стрімінговій платформі та в кінотеатрах.
Фільм розкаже про дівчину Мулан, яка стала легендарним воїном. У військо вона потрапила, рятуючи свого хворого батька від обов'язкового призову. Вивчивши бойові техніки, Мулан стає на захист Китаю від ворогів.
"Мулан": дивіться трейлер фільму
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"Безсмертна гвардія"
Жанр – бойовик, фантастика
Рейтинг IMDb – 6,6
Де дивитись – Netflix
Безсмертні воїни, яких очолює Андромаха, використовують свої супергеройські сили, щоб захищати людей. Одного дня їхня команда поповнюється новим бійцем: до лав гвардії вступає Ніл. Та в цей час на команду здійснюють напад. Могутня компанія хоче запроторити їх в лабораторію та зробити цілі лави безсмертних воїнів. Тому протистояння буде запеклим.
"Безсмертна гвардія": дивіться трейлер фільму
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"Суд над Чиказькою сімкою"
Жанр – історична драма
Рейтинг IMDb – 7,9
Де дивитись – Netflix
Група протестувальників виступає проти причетності США до війни у В'єтнамі. Активістів звинувачують у змові та підбурюванні до заворушень в Чикаго. Через це протестувальники опиняються на лаві підсудних та упродовж 6 місяців доводять свою громадянську і політичну позицію.
"Суд над Чиказькою сімкою": дивіться трейлер фільму
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"Відьми"
Жанр – комедія, пригоди, фентезі
Рейтинг IMDb – 5,4
Де дивитись – HBO Max
Римейк знаменитої сімейної комедії прикував увагу всіх кіноманів. Стрічка вийшла як в кінотеатрах, так і на платформі HBO Max.
За сюжетом, бабуся намагається врятувати свого внука від відьом та влаштовує для них відпочинок у дорогому готелі. Однак саме там відбувається шабаш, а головні герої опиняються в епіцентрі всіх подій. Тепер головним героям потрібно не тільки врятувтаись, але й стати на заваді підступним планам Верховної Відьми.
"Відьми": дивіться трейлер фільму
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"Закохані голубки"
Жанр – кримінальна комедія
Рейтинг IMDb – 6,1
Де дивитись – Netflix
Джибран і Лейлані вже давно переживають кризу у стосунках та думають, що після 4 років роману розійдуться. І так би і сталось, якби пара не стала очевидцями вбивства. Всі підозри падають на них, тому головні герої самі вирішують знайти винних у злочині.
"Закохані голубки": дивіться трейлер фільму
До 30 найпопулярніших фільмів також увійшли:
- "Ребекка" (Netflix)
- "Проєкт "Сила" (Netflix)
- "Енола Холмс" (Netflix)
- Black is King (Disney+)
- "Мадея": Прощальний спектакль" (Amazon Prime)
- "П'ятеро однієї крові" (Netflix)
- "Моє волосся хоче вбити" (Hulu)
- "Артеміс Фаул" (Disney+)
- "Загублені дівчата" (Netflix)
- "Американський огірочок" (HBO Max)
- "Правосуддя Спенсера" (Netflix)
- "Диявол завжди тут" (Netflix)
- "Старгьорл" (Disney+)
- "Грейхаунд" (Apple TV+)
- "Пара на свята" (Netflix)
- "Палм-Спрінгс "(Hulu)
- "Айван, єдиний і неповторний "(Disney+)
- "Хмари" (Disney+)
"Підняти вітрила" (Amazon Prime Video)
"Ось це нічка!" (Netflix)
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