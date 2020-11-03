З 22 жовтня в кінотеатрах України презентують приголомшливе фентезі "Відьми". Ексклюзивні деталі фільму та коментарі акторів, які точно переконають переглянути стрічку – у матеріалі LifeStyle 24,

Фільм "Відьми": сюжет

Вперше фільм "Відьми" презентували у 1990 році, передає 24 канал. Знаменитий сюжет письменника Роальда Дала настільки сподобався кіноманам, що у 2020-му компанія Warner Bros. вирішила по-сучасному показати цю історію.

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У центрі подій – гумористичні та дещо моторошні пригоди хлопчика-сироти. Після смерті батьків він оселяється у будинку своєї люблячої бабусі, яка прагне розрадити його. У містечку Демополіс головні герої зустрічають гламурних красунь, які насправді є злими відьмами. Щоб врятувати внука від чародійок, бабуся влаштовує для них відпочинок у дорогому готелі біля моря. Однак, за збігом обставин, саме там Верховна Відьма збирає всіх на шабаш, щоб втілити свої підступні плани.

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Містична історія

За словами режисера фільму "Відьми" Роберта Земекіса, стрічка сподобається як дітям, так і дорослим. А все тому, що за шаленими та дещо містичними пригодами головних героїв неможливо спостерігати без усмішки.

Це просто диявольська історія. Книги Роальда Дала, як усі чудові дитячі книжки, – не тільки для дітей. Так, діти в них – головні герої, однак насолоджуватись історією можуть люди будь-якого віку. Так само як і нашим фільмом, – розповів режисер.

У захваті від сюжету та знімальної групи була й виконавиця головної лиходійки – актриса Енн Гетевей. Вона зізналась, як отримала роль Верховної Відьми у фільмі, поділившись кумедними деталями.

"У мене задзвонив телефон: "Роберт Земекіс хоче з вами працювати". І я відповіла: "Чудово!" Тоді у мене запитали: "Чи хотіли б дізнатись деталі?". На що я відповіла: "О, так, звісно". А тоді ця історія стала ще крутішою, адже, розумієте, книгу обожнюють всі, і моя роль – надзвичайна. Знаєте, під час зйомок було дуже страшно високо літати. Але я знала Роберта і знала, що у його фільмах всі актори виходять із зони комфорту та по-справжньому грають своїх персонажів. Я була у захваті, тому щодня із величезним бажанням приходила на зйомки, щоб стати гідною цього фільму та цієї команди", – розповіла 24 каналу Енн Гетевей.



Енн Гетевей на зйомках фентезійного фільму "Відьми" / Фото Warner Bros.

"Найбільше в роботах Дала мені подобалось, та й досі подобається, те, що емоції та відчуття дітей в них описані дуже правдиво та без зайвих сантиментів. І це чудово, бо часто в дитячих книгах автори намагаються надати усьому рожевого серпанку. Натомість у "Відьмах" діти абсолютно чітко і точно розуміють усе, що відбувається", – додала Енн Гетевей.

Екслюзивне інтерв'ю з Енн Гетевей: дивіться відео

Сучасний погляд на минуле

Події фільму "Відьми" відбуваються у 1960-их роках. Автори нової стрічки вирішили не змінювати цього, по-сучасному показавши фантастичні події минулого.

Це допомогло розказати милішу та душевнішу історію: без мобільних телефонів, камер спостереження та 24-годинного нагляду,

– зазначив Роберт Земекіс.

Водночас режисер вніс зміни щодо локації: у книзі змальована Європа, в той час як у стрічці покажуть штат Алабама, США.

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Страхітливий грим

Та не тільки сюжет "Відьом" зможе вразити глядачів. Гримери стрічки зробили неймовірну роботу, завдяки чому кадри виглядатимуть дуже реалістично. Так, відьми вдень будуть, як звичайні модниці, які викликають тільки захват. Однак на шабаші вони покажуть істинне своє лице: красуні перетворяться на лисих жінок з ротом, що розтягується аж до вух. І таке амплуа було нове для красуні Енн Гетевей, яку складно впізнати на кадрах.



Енн Гетевей з моторошним гримом / Фото Decider

За словами авторів проєкту, на грим актриси йшло по 4 години. Ціла команда спеціалістів розробила 17 спеціальних накладок для імітації лисини, 22 перуки та 198 пальців та 8 пар ніг. Всі ці протези допомагали показати, наскільки відьми відрізняються від звичайних людей.

Кожен член команди працював на максимумі своїх можливостей. Це була співпраця, під час якої ми по-справжньому надихали один одного,

– зазначила Енн Гетевей.



Фільм "Відьми" 2020 року / Фото Warner Bros.

Неймовірна Верховна Відьма

Головною лиходійкою у фільмі стала Верховна Відьма. Актриса Енн Гетевей не приховує, що мріяла перевтілитись у цю героїню. Вона тривалий час працювала над тим, щоб більш реалістично постати в кадрі. Тому Енн Гетевей приділила велику увагу навіть голосу та акценту.

У сценарії йшлося про те, що вона має дивний скандинавський акцент, тож я почала їх вивчати, і мені вони здались дуже милими. Голос стає високим і досить мелодійним. Мені здалось, що таким голосом точно нікого не злякаєш, – каже Енн Гетевей.

Та коли актриса натрапила на старо-норвезьку мову, тоді й зародилась її зловіща вимова.

"Я знайшла відео вченого, який перекладав поезію старо-норвезькою, і коли він вимовляв "р", вона звучала дуже магічно, у темному сенсі цього слова. Ця вимова просто взяла мене в полон. Він говорив про овечок на лугу, але голос звучав досить страшно і драматично, тож мені це дуже сподобалось", – відверто розповіла Енн Гетевей.

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Завдяки актрисі Верховна Відьма стала втіленням всього зла, що можна побачити навіть у її погляді.



Енн Гетевей у фільмі "Відьми" / Фото Warner Bros.

Трансформації відьом

Для кожної з 50 відьом, яких глядачі побачать у стрічці, створювались особливі образи. Дизайнери розробили костюми, враховуючи характери персонажів.

Та, звісно, головний акцент зробили на героїні Енн Гетевей. Для неї підібрали кілька перук, які змінювались із розвитком подій. Спершу відьма постає з максимально простою зачіскою, щоб не привертати зайвої уваги, а згодом вигляд її волосся стає все екстремальнішим, додаючи демонічності образу.

"У такому середовищі було просто чудово працювати! Наприклад, зала була такою величезною, що я могла не стримуватись у масштабності своєї ролі та влучити в образ на усі 100. Для мене це стало справжнім уроком після стількох років роботи в кіно. Джоанна Джонсон створила усі костюми, а потім я побачила відео з усіма відьмами та те, як тканина оживала в кадрі. Я зрозуміла, що це зовсім інакший рівень кіновиробництва, в якому я ще не розібралась до кінця, або раніше не приділяла достатньо уваги. Річ у тому, що наживо все виглядає не так: на усе впливає світло і все трансформується", – зізналась Енн Гетевей.



Актриса Енн Гетевей / Фото Warner Bros.

Зрештою авторам фільму вдалось показати головну мораль цієї історії: речі часто не такі, якими здаються на перший погляд, і не можна судити когось за зовнішністю.

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