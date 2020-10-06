Голлівудська актриса Енн Гетевей наважилась на незвичні експерименти з іміджем для нового фільму "Відьми". У фентезійній стрічці красуня постане лисою та зі шрамами у стилі Джокера, що встигло здивувати глядачів.

Український трейлер до фільму "Відьми" вже з'явився у ютубі, тому всі кіномани змогли побачити неймовірне перевтілення Енн Гетевей. У стрічці знаменита красуня зіграла лиходійку, а щоб підкреслити злі наміри героїні, в одній зі сцен автори фільму підібрали для неї моторошний грим.

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Енн Гетевей стала лисою у фільмі "Відьми" / Фото Famous Times

Сюжет фільму "Відьми"

Втілити казкову історію про сироту взявся Роберт Земекіс. У центрі сюжету – хлопчик, який у 1967 році переїжджає жити до бабусі у містечко Демополіс, що у штаті Алабама. І коли жінці все ж вдається розрадити внука після смерті його батьків, на головних героїв чекають небезпечні пригоди.

Бабуся з хлопчиком зустрічають злих відьом. Щоб вберегти дитину, жінка влаштовує сімейну мандрівку на курорт. Та виявляється, саме там Верховна Відьма збирає всіх своїх подруг, щоб втілити підступний план.

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Автори стрічки продумали образи героїнь до найменших деталей. У кадрі відьми постають неймовірно привабливими модницями, які приковують увагу всіх оточуючих. Окрім цього, Верховна Відьма, яку зіграла Енн Гетевей, не боїться показати своє єство, знявши гламурну перуку.

Дивіться трейлер до фільму "Відьми": відео

Головні актори

Привертає увагу і зірковий склад фільму "Відьми". У стрічці можна побачити талановитих голлівудських акторів:

Енн Гетевей

Октавію Спенсер

Стенлі Туччі

Крістін Ченовет

Кріса Рока

Джазір Бруно

Коді-Лея Істіка

Прем'єра фільму "Відьми" в Україні відбудеться 29 жовтня 2020 року. А поки мережу підкорюють яскраві кадри зі стрічки.



Офіційний постер до фільму "Відьми" / Фото Warner Bros.



Енн Гетевей у ролі відьми / Фото Warner Bros.



Головні герої фільму "Відьми" / Фото Warner Bros.