Голливудская актриса Энн Хэтэуэй решилась на необычные эксперименты с имиджем для нового фильма "Ведьмы". В фэнтезийной ленте красавица предстанет лысой и со шрамами в стиле Джокера, что успело удивить зрителей.

Украинский трейлер к фильму "Ведьмы" уже появился в ютубе, поэтому все киноманы смогли увидеть невероятное перевоплощение Энн Хэтэуэй. В фильме знаменитая красавица сыграла злодейку, а чтобы подчеркнуть злые намерения героини, в одной из сцен авторы фильма подобрали для нее жуткий грим.

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Энн Хэтэуэй стала лысой в фильме "Ведьмы" / Фото Famous Times

Сюжет фильма "Ведьмы"

Воплотить сказочную историю о сироте взялся Роберт Земекис. В центре сюжета – мальчик, который в 1967 году переезжает жить к бабушке в городок Демополис, штат Алабама. И когда женщине все же удается успокоить внука после смерти его родителей, главных героев ждут опасные приключения.

Бабушка с мальчиком встречают злых ведьм. Чтобы уберечь ребенка, женщина устраивает семейную поездку на курорт. Но оказывается, именно там Верховная Ведьма собирает всех своих подруг, чтобы воплотить коварный план.

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Авторы ленты продумали образы героинь до мельчайших деталей. В кадре ведьмы предстают невероятно привлекательными модницами, которые приковывают внимание всех окружающих. Кроме этого, Верховная Ведьма, которую сыграла Энн Хэтэуэй, не боится показать свою сущность, сняв гламурный парик.

Смотрите трейлер к фильму "Ведьмы": видео

Главные актеры

Привлекает внимание и звездный состав фильма "Ведьмы". В фильме можно увидеть талантливых голливудских актеров:

Энн Хэтэуэй

Октавию Спенсер

Стэнли Туччи

Кристин Ченовет

Криса Рока

Джазиру Бруно

Коде-Лея Истика

Премьера фильма "Ведьмы" в Украине состоится 29 октября 2020 года. А пока сеть покоряют яркие кадры из фильма.



Официальный постер к фильму "Ведьмы" / Фото Warner Bros.



Энн Хэтэуэй в роли ведьмы / Фото Warner Bros.



Главные герои фильма "Ведьмы" / Фото Warner Bros.