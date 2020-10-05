Киноманы часто остаются в восторге от отрицательных персонажей, ведь те обладают каким-то особым обаянием и харизмой. Журналисты 24 канала подобрали 5 героинь кино, которые отличились стильным появлением на экранах.

Психологи отмечают, что симпатия негативным персонажам является оправданной. Все потому, что эти киногерои излучают опасность, которая является магнетической для зрителей. Кроме этого, люди часто представляют себя на месте злодеев, ведь в реальной жизни никогда бы не смогли быть опасным преступником или убийцей. Журналисты 24 канала подобрали 5 героинь фильмов и сериалов, которые покорили зрителей не только своим хладнокровием, но и стилем.

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Милдред Рэтчед

Недавно в сети презентовали новый сериал "Сестра Рэтчед", снятый по мотивам романа "Пролетая над гнездом кукушки". И главной героиней здесь является медсестра Милдред, которая ошеломила киноманов своим хладнокровием в отношении пациентов.

Да и стиль этой героини не оставил никого равнодушным. Авторы сериала учли, что все события происходят в 1940-ых годах, поэтому и подобрали для главной звезды ленты Сары Полсон невероятные ретро-образы. Интересно, что стилисты сделали акцент на холодных цветах, что символизирует угнетение и опасность. Кроме этого, сестра Рэтчед часто подводит губы красной помадой, которая делает акцент на ее женственности.

Мы старались остаться верными силуэту 1940-ых: сильное плечо, подтянутая талия и женщины в платьях, всегда с перчатками и шляпой,

– рассказали стилисты.

Поэтому авторам сериала "Рэтчед" удалось обрисовать безжалостного монстра в образе безупречной модницы.

Героиня сериала "Сестра Рэтчед" / Фото Netflix

Вилланель

Не меньше ошеломила зрителей Вилланель – героиня сериала "Убивая Еву". Ее непревзойденно сыграла актриса Джоди Комер. Блондинка настолько понравилась киноманам, что стала настоящей иконой стиля в мире кино.

Интересно, что авторы "Убивая Еву" объяснили, почему убийца настолько стильно выглядит в кадре. По сюжету, Вилланель одержима не только своей работой, но и модой. Поэтому в ее гардеробе было немало брендовых костюмов и платьев.

Стиль Вилланель из сериала "Убивая Еву" / Фото пресс-служба сериала

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Виктория Винчигуэрра

Виктория стала настоящим сочетанием красоты и смертельной опасности в фильме "Агенты UNCLE". Эта героиня с легкостью руководила преступной группировкой и готовилась к уничтожению целых городов. На пути ей стали два спецагента из враждующих организаций и девушка-механик.

Виктория из фильма "Агенты UNCLE" / Фото IMDb / Cinema

Анна

Девушка-убийца в фильме Люка Бессона "Анна" также отличилась невероятным стилем. По сюжету, красавицу вербуют в советское КГБ. После этого Анна отправляется в Париж, где работает моделью. Поэтому и невероятный стиль девушки является оправданным.



Фильм "Анна" 2019 года / Фото The Art of VFX



Актриса Саша Лусс в фильме "Анна" / Фото Pinterest



Убийца в фильме "Анна" / Фото Pinterest

Эмили Нельсон

А завершить подборку журналисты 24 канала решили фильмом "Простая просьба". Именно здесь актриса Блейк Лайвли перевоплотилась в невероятно хитрую и опасную злодейку Эмили. Ее образами восхищались не только зрители, но и персонажи ленты, поэтому и не удивительно, что эту героиню с легкостью назвали "иконой стиля" в истории голливудского кино.



Блейк Лайвли в фильме "Простая просьба" / Фото Vanity Fair



Стильная злодейка из фильма "Простая просьба" / Фото Pinterest