Кіномани часто залишаються в захваті від негативних персонажів, адже ті володіють якоюсь особливою чарівністю та харизмою. Журналісти 24 каналу підібрали 5 героїнь кіно, які відзначились стильною появою на екранах.

Психологи зазначають, що симпатія негативним персонажам є виправданою. Все тому, що ці кіногерої випромінюють небезпеку, яка є магнетичною для глядачів. Окрім цього, люди часто уявляють себе на місці лиходіїв, адже в реальному житті ніколи б не змогли бути небезпечним злочинцем чи вбивцею. Журналісти 24 каналу підібрали 5 героїнь фільмів та серіалів, які підкорили глядачів не тільки своєю холоднокровністю, але й стилем.

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Мілдред Ретчед

Нещодавно у мережі презентували новий серіал "Ретчед", знятий за мотивами роману "Пролітаючи над гніздом зозулі". І головною героїнею тут є медсестра Мілдред, яка приголомшила кіноманів своєю холоднокровністю щодо пацієнтів.

Та і стиль цієї героїні не залишив нікого байдужим. Автори серіалу врахували, що всі події відбуваються у 1940-их роках, тому й підібрали для головної зірки стрічки Сари Полсон неймовірні ретро-образи. Цікаво, що стилісти зробили акцент на холодних кольорах, що символізує пригнічення та небезпеку. Окрім цього, сестра Ретчед часто підводить губи червоною помадою, яка робить акцент на її жіночності.

Ми намагалися залишитися вірними силуету 1940-их: сильне плече, підтягнута талія і жінки в сукнях, завжди з рукавичками і капелюхом, – розповіли стилісти.

Відтак авторам серіалу "Ретчед" вдалось змалювати безжального монстра в образі бездоганної модниці.

Героїня серіалу "Ретчед" / Фото Netflix

Вілланель

Не менше приголомшила глядачів Вілланель – героїня серіалу "Вбиваючи Єву". Її неперевершено зіграла актриса Джоді Комер. Білявка настільки сподобалась кіноманам, що стала справжньою іконою стилю у світі кіно.

Цікаво, що автори "Вбиваючи Єву" пояснили, чому вбивця настільки стильно виглядає в кадрі. За сюжетом, Вілланель одержима не тільки своєю роботою, але й модою. Тому у її гардеробі було чимало брендових костюмів та суконь.

Стиль Вілланель із серіалу "Вбиваючи Єву" / Фото Пресслужба серіалу

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Вікторія Вінчігерра

Вікторія стала справжнім поєднанням краси та смертельної небезпеки у фільмі "Агенти UNCLE". Ця героїня з легкістю керувала злочинним угрупуванням та готувалась до знищення цілих міст. На заваді їй стали два спецагенти з ворогуючих організацій та дівчина-механік.

Вікторія з фільму "Агенти UNCLE" / Фото IMDb / Cinema

Анна

Дівчина-вбивця у фільмі Люка Бессона "Анна" також відзначилась неймовірним стилем. За сюжетом, красуню вербують у радянське КДБ. Після цього Анна вирушає до Парижа, де працює моделлю. Тому й неймовірний стиль дівчини є виправданим.



Фільм "Анна" 2019 року / Фото The Art of VFX



Актриса Саша Лусс у фільмі "Анна" / Фото Pinterest



Вбивця у фільмі "Анна" / Фото Pinterest

Емілі Нельсон

А завершити добірку журналісти 24 каналу вирішили фільмом "Проста послуга". Саме тут актриса Блейк Лайвлі перевтілилась у неймовірно хитру та небезпечну лиходійку Емілі. Її образами захоплювались не тільки глядачі, але й персонажі стрічки, тому й не дивно, що цю героїню з легкістю назвали "іконою стилю" в історії голлівудського кіно.



Блейк Лайвлі у фільмі "Проста послуга" / Фото Vanity Fair



Стильна лиходійка з фільму "Проста послуга" / Фото Pinterest