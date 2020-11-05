Из-за пандемии коронавируса немало фильмов презентовали на стриминговых платформах. Какие новинки кино получили наибольшую популярность среди зрителей – смотрите в подборке.

Своеобразный рейтинг составило издание Variety со ссылкой на компанию ScreenEngine/ASI. Кинообозреватели учли данные просмотров только за первую неделю онлайн-проката. А все потому, чтобы ленты, которые появились на платформах в первые месяцы 2020 года, не имели преимущества над последними новинками кино.

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Какие же фильмы чаще всего просматривали киноманы в сети – смотрите в рейтинге.

"Гамильтон"

Жанр – мюзикл, драма

Рейтинг IMDb – 8,6

Где смотреть – Disney+

Знаменитый мюзикл расскажет историю о сироте Александре Гамильтоне, который приехал в Нью-Йорк. В 1776 году он устраивается адъютантом генерала Джорджа Вашингтона, а уже во второй части ленты мужчина займет пост первого секретаря казначейства США. Как изменится жизнь Гамильтона и какие трагедии ждут его – зрители увидят в динамичном мюзикле.

"Гамильтон": смотрите трейлер к фильму

"Борат 2"

Жанр – комедия

Рейтинг IMDb – 6,9

Где смотреть – Amazon Prime

Это провокационная комедия, которую создал актер Саша Барон Коэн. По сюжету, 14 лет главный герой Борат провел в тюрьме из-за предыдущего фильма о США. Поэтому на этот раз он хочет исправить ситуацию и воспользоваться благосклонностью чиновников. Так, Борат намерен подарить Майку Пенсу самую популярную в Казахстане порнозвезду – обезьянку Джонни. В дороге животное умирает, а мужчина встречает на лайнере свою дочь Тутар. Планы меняются: Борат подарит политику девушку, но перед этим должен сделать из нее настоящую американку.

"Борат 2": Смотрите трейлер к фильму

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"Мой шпион"

Жанр – комедия, боевик

Рейтинг IMDb – 6,3

Где смотреть – Amazon Prime

Агент Джей-Джей, которым восхищаются в ЦРУ, проваливает важную миссию. За это его отправляют следить за одной обычной семьей. Однако в первые дни этой задачи 9-летняя Софи разоблачает шпиона и заставляет его обучить ее всем деталям работы спецагентов. Чтобы не потерять должность, Джей-Джей выполняет требование девочки и не знает, какие курьезные приключения его ждут.

Это типичная американская комедия, поэтому зрители смогут увидеть юмор, присущий этому жанру.

"Мой шпион": смотрите трейлер фильма

"Эвакуация"

Жанр – боевик

Рейтинг IMDb – 6,7

Где смотреть – Netflix

Фильм рассказывает о наемнике Тайлере Рейке, который должен спасти из плена школьника. Мальчик является сыном преступника, который находится за решеткой. И миссию боец с легкостью выполняет, однако остается самое сложное – покинуть Бангладеш живыми. Но сделать это будет непросто, ведь на главных героев устроили охоту наркобароны, которые контролируют город.

"Эвакуация": смотрите трейлер фильма

"Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной"

Жанр – анимация, комедия

Рейтинг IMDb – 7,2

Где смотреть – Disney+

Это популярный мультфильм, который покажет, как сводные братья Финес и Ферб отправляются в увлекательное путешествие. Их цель – спасти сестру Кэндис, которую похитили инопланетяне.

"Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной": Смотрите трейлер к мультфильму

"Мулан"

Жанр – экшн, приключения

Рейтинг IMDb – 5,4

Где смотреть – Disney+

Это экранизация знаменитого мультфильма студии Disney, которая отметилась серией громких скандалов. Несмотря на это лента вышла на стриминговой платформе и в кинотеатрах.

Фильм расскажет о девушке Мулан, которая стала легендарным воином. В войско она попала, спасая своего больного отца от обязательного призыва. Изучив боевые техники, Мулан становится на защиту Китая от врагов.

"Мулан": смотрите трейлер фильма

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"Бессмертная гвардия"

Жанр – боевик, фантастика

Рейтинг IMDb – 6,6

Где смотреть – Netflix

Бессмертные воины, которых возглавляет Андромаха, используют свои супергеройские силы, чтобы защищать людей. Однажды их команда пополняется новым бойцом: в ряды гвардии вступает Нил. Но в это время на команду совершают нападение. Мощная компания хочет упечь их в лабораторию и сделать целые ряды бессмертных воинов. Поэтому противостояние будет ожесточенным.

"Бессмертная гвардия": смотрите трейлер фильма

"Суд над Чикагской семеркой"

Жанр – историческая драма

Рейтинг IMDb – 7,9

Где смотреть – Netflix

Группа протестующих выступает против причастности США к войне во Вьетнаме. Активистов обвиняют в заговоре и подстрекательстве к беспорядкам в Чикаго. За это протестующие оказываются на скамье подсудимых и в течение 6 месяцев доказывают свою гражданскую и политическую позицию.

"Суд над Чикагской семеркой": смотрите трейлер фильма

"Ведьмы"

Жанр – комедия, приключения, фэнтези

Рейтинг IMDb – 5,4

Где смотреть – HBO Max

Римейк знаменитой семейной комедии приковал внимание всех киноманов. Лента вышла как в кинотеатрах, так и на платформе HBO Max.

По сюжету, бабушка пытается спасти своего внука от ведьм и устраивает для них отдых в дорогом отеле. Однако именно там происходит шабаш, а главные герои оказываются в эпицентре всех событий. Теперь главным героям нужно не только спастись, но и воспрепятствовать коварным планам верховной ведьмы.

"Ведьмы": смотрите трейлер фильма

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"Влюбленные голубки"

Жанр – криминальная комедия

Рейтинг IMDb – 6,1

Где смотреть – Netflix

Джибран и Лейлани уже давно переживают кризис в отношениях и думают, что после 4 лет романа разойдутся. И так бы и случилось, если бы пара не стала очевидцами убийства. Все подозрения падают на них, поэтому главные герои сами решают найти виновных в преступлении.

"Влюбленные голубки": смотрите трейлер фильма

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