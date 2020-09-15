Компания Disney до сих пор воздерживалась от комментариев относительно скандальных призывов бойкотировать фильм "Мулан". Но на днях кинопроизводители нарушили молчание.

Заявление Disney по "Мулан"

Сейчас ситуацию прокомментировала финансовый директор Disney Кристин Маккарти. Как передает Deadline, она признала, что скандал вокруг ленты "Мулан" будет иметь последствия для кинокомпании. И как именно призывы к бойкотам скажутся на кассовых сборах, пока прогнозировать сложно.

Читайте также В Китае власти запретили прессе писать о скандале в отношении "Мулан"

Не обошла она и вопросы о съемках "Мулан" в регионе, где власть нарушает права мусульманского сообщества и благодарность правительственным ведомствам Китая.

"Я просто объясню контекст. На самом деле "Мулан" практически полностью был снят в Новой Зеландии. В попытке точнее передать уникальный ландшафт и географию Китая в фильме о том периоде мы снимали локации в 20 разных местах страны. Общеизвестно, что для того, чтобы снимать в Китае, нужно получить разрешение. Это разрешение исходит от центрального правительства. В фильмах принято упоминать национальные и региональные органы власти, выдавшие разрешения на съемки. Поэтому в титрах мы поблагодарили Китай и Новую Зеландию. Но это создало нам немало проблем", – заявила Кристин Маккарти.

Пока это единственный ответ Disney на массовые обвинения в сети.

Почему вспыхнул скандал с "Мулан"

В Китае тысячи пользователей сети призвали мир бойкотировать премьеру "Мулан". Сначала призывы не поняли, ведь лента фактически воспевает мужество и силу девушки-воина. Однако на такие заявления у людей были резонансные причины.

Причины скандала с Disney и "Мулан": коротко

По данным жителей Китая, съемки "Мулан" проходили в провинции Синьцзян. Там действует один из лагерей, в которых силой удерживают мусульманских коренных жителей уйгуров. По неофициальным данным, в плену власти остаются до 3 миллионов человек.

Во время съемок "Мулан" проходили митинги. Китайцы требовали освободить уйгуров и закрыть лагеря. Протесты завершились силовым разгоном, а главная актриса фильма Лю Ифэй публично поддержала действия силовиков.

В конце ленты есть благодарность "пиаротдела комитета Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе", а также бюро по общественной безопасности в городе Турфан. Такой комментарий указывает на то, что Disney одобряет внутреннюю политику Китая и "лагеря перевоспитания уйгуров".

После шквала критики журналистам Китая запретили писать негативные новости о "Мулан". Указание распространили во всех крупных медиахолдингах страны. Но вот сдержать мировые СМИ не удается.

Смотрите трейлер к ленте "Мулан": видео