Компанія Disney досі утримувалась від коментарів щодо скандальних закликів бойкотувати фільм "Мулан". Та днями кіновиробники порушили мовчання.

Заява Disney щодо "Мулан"

Наразі ситуацію прокоментувала фінансовий директор Disney Крістін Маккарті. Як передає Deadline, вона визнала, що скандал довкола стрічки "Мулан" матиме наслідки для кінокомпанії. Та як саме заклики до бойкотів позначаться на касових зборах, поки прогнозувати складно.

Важливо У Китаї влада заборонила пресі писати про скандал щодо "Мулан"

Не оминула вона й питань про зйомки "Мулан" в регіоні, де влада порушує права мусульманської спільноти та подяку урядовим відомствам Китаю.

"Я просто поясню контекст. Насправді "Мулан" практично повністю було знято в Новій Зеландії. У спробі точніше передати унікальний ландшафт і географію Китаю у фільмі про той період ми знімали локації у 20 різних місцях країни. Загальновідомо, що для того, щоб знімати в Китаї, потрібно отримати дозвіл. Цей дозвіл походить від центрального уряду. У фільмах заведено згадувати національні та регіональні органи влади, що видали дозволи на зйомки. Тому в титрах ми подякували Китаю і Новій Зеландії. Але це створило нам чимало проблем", – заявила Крістін Маккарті.

Поки це єдина відповідь Disney на масові звинувачення у мережі.

Чому спалахнув скандал з "Мулан"

У Китаї тисячі користувачів мережі закликали світ бойкотувати прем'єру "Мулан". Спершу заклики не зрозуміли, адже стрічка фактично оспівує мужність і силу дівчини-воїна. Однак на такі заяви у людей були резонансні причини.

Причини скандалу з Disney

За даними жителів Китаю, зйомки "Мулан" проходили у провінції Сіньцзян. Там діє один з таборів, в яких силою утримують мусульманських корінних жителів уйгурів. За неофіційними даними, в полоні влади залишаються до 3 мільйонів людей.

В час зйомок "Мулан" проходили мітинги. Китайці вимагали звільнити уйгурів та закрити табори. Протести завершились силовим розгоном, а головна актриса фільму Лю Іфей публічно підтримала дії силовиків.

Вкінці стрічки є подяка "піарвідділу Комітету Комуністичної партії Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні", а також бюро з громадської безпеки в місті Турфан. Такий коментар вказує на те, що Disney схвалює внутрішню політику Китаю і "табори перевиховання уйгурів".

Після шквалу критики журналістам Китаю заборонили писати негативні новини про "Мулан". Вказівку розповсюдили у всіх великих медіахолдингах країни. Та от стримати світові ЗМІ не вдається.

Дивіться трейлер до стрічки "Мулан": відео