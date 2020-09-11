Фільм "Мулан" від Disney напередодні прем'єри потрапив у гучний скандал. Китайці закликають бойкотувати стрічку у світовому прокаті. Водночас влада країни вже розпочала боротьбу з антирекламою: за даними ЗМІ, журналістам Китаю заборонено критикувати "Мулан" або поширювати резонансні новини.

Китай бореться з критикою "Мулан"

За даними Reuters, найбільші медіахолдинги Китаю отримали від влади заборону на поширення інформації щодо скандалу довкола "Мулан". Наказ журналістам надійшов від управління з кіберпростору.

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Представники Disney поки не коментують резонансних новин. Відомо, що кіновиробники покладали великі надії на прокат фільму "Мулан" в Китаї, адже стрічка розповідає про легендарного воїна цієї держави. Та реклама з жорсткою цензурою і заклики бойкоту можуть вплинути на касові збори. Наразі збитки тільки в Китаї оцінюють в 200 мільйонів доларів.

Що відомо про скандал довкола "Мулан"

До світової прем'єри фільм "Мулан" опинявся в центрі скандалу кілька разів. Та днями у мережі та всіх світових ЗМІ з'явились масові заклики щодо бойкоту новинки Disney. І заклики не купувати квитки на фільм лунали саме з Китаю.

Причини масових протестів

​Зйомки фільму "Мулан" відбувались у китайській провінції Сіньцзян. Саме там розташований один з таборів ув'язнення мусульманських корінних жителів уйгурів. Через іншу релігію мільйони людей живуть у полоні влади, що суперечить всім міжнародним законам про права людини. Тому в час зйомок в провінції відбулись масові протести китайців, які так хотіли привернути увагу світової спільноти. Представники Disney не звернули увагу на протести та продовжили роботу під посиленою охороною поліції. Ба більше, у титрах фільму "Мулан" є подяка "піарвідділу Комітету Комуністичної партії Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні", а також бюро з громадської безпеки в місті Турфан. Тобто кіновиробники таким чином стали на захист влади у резонансному питанні та підтримали неправомірні "табори перевиховання уйгурів", де, за даними ЗМІ, щонайменше з 2013 року силою утримуються від 1,5 до 3 мільйонів людей. Відзначилась гучним скандалом і головна виконавиця ролі Мулан – актриса Лю Іфей. Знаменита китаянка публічно підтримала силовий розгін протестувальників, що стався в Гонконзі.

В український прокат фільм "Мулан" вийшов 10 вересня.

Дивіться трейлер до стрічки "Мулан": відео