Фильм "Мулан" от Disney накануне премьеры попал в громкий скандал. Китайцы призывают бойкотировать фильм в мировом прокате. В то же время власти страны уже начали борьбу с антирекламой: по данным СМИ, журналистам Китая запрещено критиковать "Мулан" или распространять резонансные новости.

Китай борется с критикой "Мулан"

По данным Reuters, крупнейшие медиахолдинги Китая получили от власти запрет на распространение информации относительно скандала вокруг "Мулан". Приказ журналистам поступил от управления по киберпространству.

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Представители Disney пока не комментируют резонансных новостей. Известно, что кинопроизводители возлагали большие надежды на прокат фильма "Мулан" в Китае, ведь лента рассказывает о легендарном воине этого государства. И реклама с жесткой цензурой и призывы бойкота могут повлиять на кассовые сборы. Сейчас убытки только в Китае оценивают в 200 миллионов долларов.

Что известно о скандале вокруг "Мулан"

До мировой премьеры фильм "Мулан" оказывался в центре скандала несколько раз. И на днях в сети и всех мировых СМИ появились массовые призывы к бойкоту новинки Disney. И призывы не покупать билеты на фильм звучали именно из Китая.

Причины массовых протестов

Съемки фильма "Мулан" происходили в китайской провинции Синьцзян. Там расположен один из лагерей заключения мусульманских коренных жителей уйгуров. Из-за другой религии миллионы людей живут в плену власти, что противоречит всем международным законам о правах человека. Поэтому во время съемок в провинции состоялись массовые протесты китайцев, так хотели привлечь внимание мирового сообщества.

так хотели привлечь внимание мирового сообщества. Представители Disney не обратили внимание на протесты и продолжили работу под усиленной охраной полиции. Более того, в титрах фильма "Мулан" есть благодарность "пиаротделу Комитета Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе", а также бюро по общественной безопасности в городе Турфан. То есть кинопроизводители таким образом встали на защиту власти в резонансном вопросе и поддержали неправомерные "лагеря перевоспитания уйгуров", где, по данным СМИ, по меньшей мере с 2013 года силой удерживаются от 1,5 до 3 миллионов человек.

в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе", а также бюро по общественной безопасности в городе Турфан. То есть кинопроизводители таким образом встали на защиту власти в резонансном вопросе и поддержали неправомерные "лагеря перевоспитания уйгуров", где, по данным СМИ, по меньшей мере с 2013 года силой удерживаются от 1,5 до 3 миллионов человек. Отметилась громким скандалом и главная исполнительница роли Мулан – актриса Лю Ифэй. Знаменитая китаянка публично поддержала силовой разгон протестующих , что произошедшего в Гонконге.

, что произошедшего в Гонконге. В украинский прокат фильм "Мулан" вышел 10 сентября.

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