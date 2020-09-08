В сети разгорелся громкий скандал: китайцы призывают весь мир бойкотировать премьеру фильма "Мулан". Причиной стали съемки ленты в регионе, где вспыхнули акции протеста против ущемления прав мусульманского сообщества. Тогда главная актриса Disney даже поддержала правоохранителей, которые напали на митингующих.

Что стало причиной для бойкота

Сеть заполонили призывы активистов, которые просят не поддерживать выход фильма "Мулан" в прокат. Как сообщает BBC, на это у людей есть несколько весомых аргументов, которые могут сорвать премьеру новинки Disney.

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Причины бойкота фильма "Мулан"

Съемки во время протестов

Активисты подчеркивают: съемки фильма проходили в китайской провинции Синьцзян. Во время создания ленты там проходили массовые митинги людей за прекращение притеснений коренных жителей уйгуров – представителей мусульманской общины. Однако это не повлияло на график съемочного процесса, ведь правоохранители даже прибегали к силовым разгонам.

Благодарность Disney пропагандистам Коммунистической партии

Сейчас "Мулан" уже вышел на большой экран в нескольких странах, а в Украине первые трансляции пройдут 10 сентября. В титрах к ленте заметили еще одну резонансную деталь: авторы ленты поблагодарили "пиар отдел Комитета Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе", а также бюро по общественной безопасности в городе Турфан.

Именно в этом населенном пункте действует так называемый "лагерь перевоспитания уйгуров". Китайские власти его основали минимум в 2013 году и с тех пор насильно удерживают тысячи человек. По словам журналистов, условия там нарушают все международные законы.

Кроме этого, в прессе предполагают, что в целом в Китае действуют около 460 таких лагерей. Из-за мусульманской веры от 1,5 до 3 миллионов уйгуров до сих пор живут в плену. Китайские власти делают заявления, что пленников уже отпустили, однако родственники незаконно арестованных людей заявляют, что это не так.

Мировое сообщество неоднократно осуждало такую ​​внутреннюю политику властей Китая и призывало освободить заключенных. Поддержали их и жители Китая, которые не прекращают протесты.

Заявление главной актрисы фильма



Еще в 2019 году главная актриса фильма "Мулан" Лю Ифэй отметилась скандальным заявлением о ситуации в стране. Тогда она поблагодарила правоохранителей, которые силой разгоняли митингующих. Актриса поддержала жестокость в отношении своих земляков, которые требуют освобождения уйгуров.

Что известно о фильме "Мулан"

Лента стала экранизацией знаменитого мультфильма Disney "Мулан". В центре сюжета – девушка из обычной китайской семьи. Когда император Китая искусственно увеличивает армию, забирая с каждого дома кормильца, Фа Мулан обманом попадает в ряды военных. Таким образом она хотела спасти своего отца, который из-за болезни умер бы на фронте. И после тренировок Мулан становится великим воином Китая.

Фильм должен был стать национальной гордостью, ведь не часто Голливуд берется экранизировать такие легенды. Однако серия скандалов все же повлияла на репутацию и рейтинги.

Смотрите трейлер к фильму "Мулан": видео