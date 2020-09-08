У мережі розгорівся резонансний скандал: китайці закликають весь світ бойкотувати прем'єру фільму "Мулан". Причиною стали зйомки стрічки в регіоні, де спалахнули акції протестів проти утисків прав мусульманської спільноти. Тоді головна актриса Disney навіть підтримала правоохоронців, які напали на мітингувальників.

Що стало причиною для бойкоту

Мережу заполонили заклики активістів, які просять не підтримувати вихід фільму "Мулан" у прокат. Як повідомляє BBC, на це в людей є кілька вагомих аргументів, які можуть зірвати прем'єру новинки Disney.

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Причини бойкоту фільму "Мулан"

Зйомки під час протестів

Активісти наголошують: зйомки фільму проходили у китайській провінції Сіньцзян. В час створення стрічки там відбувались масові мітинги людей за припинення утисків корінних жителів уйгурів – представників мусульманської спільноти. Однак це аж ніяк не вплинуло на графік знімального процесу, адже правоохоронці навіть вдавались до силових розгонів.

Подяка Disney пропагандистам Комуністичної партії

Наразі "Мулан" вже вийшов на великий екран у кількох країнах, а в Україні перші трансляції пройдуть 10 вересня. У титрах до стрічки помітили ще одну резонансну деталь: автори стрічки подякували "піарвідділу Комітету Комуністичної партії Китаю в Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні", а також бюро з громадської безпеки в місті Турфан.

Саме в цьому населеному пункті діє так званий "табір перевиховання уйгурів". Китайська влада його заснувала щонайменше у 2013 році та з того часу насильно утримує тисячі людей. За словами журналістів, умови там порушують всі міжнародні закони.

Окрім цього, у пресі припускають, що загалом у Китаї діють близько 460 таких таборів. Через мусульманську віру від 1,5 до 3 мільйонів уйгурів і досі живуть у полоні. Китайська влада робить заяви, що бранців вже відпустили, однак родичі незаконно заарештованих людей заявляють, що це не так.

Світова спільнота неодноразово засуджувала таку внутрішню політику влади Китаю та закликала звільнити в'язнів. Підтримали їх і жителі Китаю, які не припиняють протести.

Заява головної актриси фільму

Ще у 2019 році головна актриса фільму "Мулан" Лю Іфей відзначилась скандальною заявою щодо ситуації в країні. Тоді вона подякувала правоохоронцям, які силою розганяли мітингувальників. Актриса підтримала жорстокість щодо своїх земляків, які вимагають звільнення уйгурів.

Що відомо про фільм "Мулан"

Стрічка стала екранізацією знаменитого мультфільму Disney "Мулан". У центрі сюжету – дівчина зі звичайної китайської родини. Коли імператор Китаю штучно збільшує армію, забираючи з кожного дому годувальника, Фа Мулан обманом потрапляє в лави військових. Таким чином вона хотіла врятувати свого батька, який через хворобу помер би на фронті. Та після тренувань Мулан стає найвеличнішим воїном Китаю.

Фільм мав стати національною гордістю, адже не часто Голлівуд береться екранізовувати такі легенди. Однак серія скандалів таки повпливала на репутацію і рейтинги фільму.

Дивіться трейлер до фільму "Мулан": відео