2014 рік для всієї України поділив життя на до та після. Війна і далі продовжує забирати життя, домівки, цілі родини. Саме тому режисер Корній Грицюк вирішив створити документальний фільм "Поїзд: Київ – Війна", в якому показав настрої українців, що живуть на окупованому Донбасі.

"Поїзд: Київ – Війна": ідея створення і сюжет

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу автор стрічки зізнався, що Донбас – для нього рідний регіон. Корній Грицюк до 20 років жив у Донецьку, а в 2019-му вирішив зняти документальний фільм про тих людей, які все ще їздять на схід країни, розказати їхні особисті історії. Стрічку вже змогли оцінити глядачі на кінофестивалі "Молодість".

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"Поїзд: Київ – Війна" – це повнометражний фільм, в якому розказана драматична історія поїзда, який курсує зі столиці до Костянтинівки, одразу за якою починається лінія фронту. Понад 12 годин у дорозі проводять різні люди, з різними характерами, соціальним статусом, політичними поглядами і переконаннями.

Дивіться трейлер до фільму "Поїзд: Київ – Війна": відео

Як знімався документальний фільм

Створенням цього фільму режисер Корній Грицюк хотів спонукати українців говорити один з одним, а у розмовах про політику, не кричати один на одного, а вести діалог. Щоправда, самому режисеру точно було дуже складно вести такі бесіди, адже в потязі йому зустрічались люди з абсолютно різними поглядами.

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"Мені здається, що цей фільм, і цей поїзд – це метафора цієї війни, коли дуже різні люди їдуть в одному напрямі, але при цьому вони починають сперечатись, коли мова йде про політику. Дійсно, в цьому потязі я здійснив 30 поїздок, коли знімав фільм. Між Києвом і Костянтинівкою. Іноді було складно комунікувати з людьми, бо вони підозрювали мене та знімальну групу в тому, що ми можемо представляти СБУ. Або навпаки вони думали, що ми представники якихось російських спецслужб. Тому люди не дуже охоче йшли на контакт, не дуже хотіли розповідати свої історії про війну, їхні погляди на майбутнє", – розповів про труднощі Корній Грицюк.



Зйомки документального фільму / Фото Об'єктив

Знімальна група, за словами режисера, складалась з 4 чоловіків. Щоб розговорити жителів Донбасу, вони відверто розповідали про концепцію документального фільму і в 90% випадків отримували офіційну згоду на зйомки. Кожен із мандрівників – чи то з проукраїнськими, чи з проросійськими поглядами – розкривали свою правду, думки про політику чи ситуацію на Донбасі.

Я зі своєю знімальною групою розумів, що маю унікальну можливість спробувати показати суспільству, про що дійсно говорять у цьому потязі... Я намагався бути чесним, бо розумів, що ці люди не їдуть на курорт. Наступного дня на них чекають блокпости, непідконтрольна територія, – зазначив режисер.

Водночас Корній Грицюк, який має проукраїнську позицію, не намагався співрозмовників переконати у своїх поглядах. За його словами, тоді б глядачі не побачили реальної картини, а тільки слухали фрази: "Донбас – це Україна. Крим – анексований". Але ж насправді люди, які живуть на окупованих територіях, мають і інші погляди на цю ситуацію та часто звинувачують політиків у війні.

"Я не ставив за мету сперечатись, чи щось комусь доводити, бо моє завдання було показати, наскільки різні люди їздять в цьому потязі. Можливо, якби я сперечався, ці люди з проросійською позицію просто закрились і ми б не могли зняти такий різноплановий матеріал", – зазначив Корній Грицюк.

Та вже у час монтажу режисер не стримував болю від історій, які почув у потязі, від людських втрат на Донбасі, від "каші, яка буває в головах українців".

Дивіться повне інтерв'ю з режисером фільму "Поїзд: Київ – Війна": відео