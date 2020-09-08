В Україні розпочались зйомки довгоочікуваного фільму "Носоріг". Роботу над ним режисер Олег Сенцов розпочав ще у 2013 році, але Революція Гідності і незаконний арешт в Криму завадили йому завершити стрічку.

Зйомки фільму "Носоріг"

Та днями на фейсбук-сторінці колишній політв'язень зізнався, що зйомки "Носорогу" відновили. Основна робота припаде на перші дні жовтня, однак тепер Олег Сенцов захотів відзняти кадри на полі з соняшниками. І ці фото вже встигли прикувати увагу кіноманів.

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"Основний знімальний період фільму почнеться першого жовтня, але щоб застати останні соняшники, ми зробили одну невелику зйомку", – поділився Олег Сенцов.

Перші кадри зі зйомок фільму "Носоріг" / Фото Facebook / @oleg.sentsov

Що відомо про драму "Носоріг"

9 липня Олег Сенцов отримав фінансування від Держкіно та оголосив, що буде знімати кримінальну драму "Носоріг". Проєкт створять у співпраці трьох країн – України, Німеччини та Польщі. Бюджет стрічки наразі складає 1,65 мільйона євро, що перевищує попередню суму у 6 разів. Сам режисер переконує: така сума зумовлена інфляцією, а не зміною його потреб для зйомок.

Фільм "Носоріг" розповість історію молодого бандита. Хлопець вже давно відійшов від справ та згадує різні періоди свого життя, зокрема, дитинство, коли все тільки починалось. Але всі події не випадкові, в чому доведеться розібратись головному герою на прізвисько "Носоріг".

Слоганом майбутньої драми стала фраза: "Кажуть, що носоріг погано бачить, але при його вазі і швидкості – це вже проблеми оточуючих"