В Украине начались съемки долгожданного фильма "Носорог". Работу над ним режиссер Олег Сенцов начал еще в 2013 году, но Революция Достоинства и незаконный арест в Крыму помешали ему завершить ленту.

Съемки фильма "Носорог"

Но на днях на фейсбук-странице бывший политзаключенный признался, что съемки "Носорога" восстановили. Основная работа придется на первые дни октября, однако теперь Олег Сенцов захотел снять кадры на поле с подсолнухами. И эти фото уже успели приковать внимание киноманов.

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"Основной съемочный период фильма начнется первого октября, но чтобы застать последние подсолнухи, мы сделали одну небольшую съемку", – поделился Олег Сенцов.

Первые кадры со съемок фильма "Носорог" / Фото Facebook / @ oleg.sentsov

Что известно о драме "Носорог"

9 июля Олег Сенцов получил финансирование от Госкино и объявил, что будет снимать криминальную драму "Носорог". Проект создадут в сотрудничестве трех стран – Украины, Германии и Польши. Бюджет ленты пока составляет 1,65 миллиона евро, что превышает предварительную сумму в 6 раз. Сам режиссер утверждает: такая сумма обусловлена ​​инфляцией, а не изменением его потребностей для съемок.

Фильм "Носорог" расскажет историю молодого бандита. Парень уже давно отошел от дел и вспоминает различные периоды своей жизни, в частности, детство, когда все только начиналось. Но все события не случайны, в чем придется разобраться главному герою по прозвищу "Носорог".

Слоганом будущей драмы стала фраза: "Говорят, что носорог плохо видит, но при его весе и скорости – это уже проблемы окружающих"